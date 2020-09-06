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У львівському аеропорту застрягли 10 іноземців, які приїхали відвідати своїх батьків

Вероніка Рой

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У аеропорту Львова 10 громадян зі США, Канади та Німеччини не могли перетнути кордон України, щоб провідати своїх батьків. Державна прикордонна служба їх не пропускала через те, дітьми громадян України вважають осіб до 18 років. Про цей інцидент на своїй сторінці у Facebook написала одна з пасажирок Марія Ягла.

 

За її словами,  вони з суботи з 17:30 години не можуть вийти з аеропорту.

« Десятеро громадян США, Канади, Німеччини, які прилетіли в Україну відвідати своїх стареньких батьків. Всі вони мають законні (згідно постанови КМК 641 від 27 серпня 2020 р.) підстави для в’їзду в Україну як іноземні громадяни, які є родичами першої лінії громадян України», − написала Марія Ягла.

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Вона зазначила, що їх не пропускають на територію України через те, що іноземці,які їдуть до батьків-громадян України, мають бути дітьми до 18 років.

«Кожен з них має всі необхідні документи, щоб в’їхати в Україну : свідоцтва про народження, про одруження, копії паспортів батьків,медичну страхівку, і т.п. Причина відмови не зрозуміла», − додала жінка.

Як пише Європейська правда, раніше на своїй сторінці у Facebook ДПСУ у відповідях користувачам вказувала власне трактування цю умову в’їзду для іноземців: «Стосовно дітей громадян України – це є особа іноземця до 18-ти років, за наявності документів що підтверджує даний факт (наприклад: оригінал, нотаріально-засвідчена копія свідоцтва про народження дитини та ксерокопія паспортного документа громадянина України)».

Станом на 12:15, як повідомила Марія Ягла, іноземців пропустили на територію України.

«Дякуємо всім,хто переживав за нас,хто давав поради,хто допомагав. Нас пропустити на територію України по вказівці з Києва», − написала вона.

Як повідомляв Львівський портал, Кабінет міністрів ухвалив рішення про закриття на місяць кордонів з опівночі 28 серпня. Втім окремим категоріям громадян в’їзд буде дозволено.

Після цього Львівська облдержадімінстрація та Львівська міськрада звернулися до Кабміну з проханням переглянути рішення про заборону в’їзду до України іноземців. На думку посадовців, це може вплинути на туризм у Львові та області.

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