Україна закрила кордони для іноземців. Кого пускатимуть?

Кабінет міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів з опівночі 28 серпня. Втім окремим категоріям громадян в’їзд буде дозволено. Відповідне було ухвалено 27 серпня на засіданні уряду, передає пресслужба Кабміну.

Обмеження на в’їзд іноземних громадян на територію України діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня. Хоча раніше кордони для іноземців планували закривати з 29 серпня.

«З метою запобігання поширенню на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19 запроваджуються тимчасові обмеження на в’їзд в Україну іноземцям. Водночас право в’їзду на територію України у період дії тимчасових обмежень матимуть окремі категорії іноземних громадян», – йдеться у повідомленні.

Реклама партнерів

Відповідно до урядового рішення в’їзд в Україну дозволяється іноземцям, які:

є родичами першої лінії громадян України;

мають офіційний діючий дозвіл на роботу в Україні;

є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

прибувають в країну з метою навчання;

проходять військову службу в Збройних Силах;

постійно або тимчасово проживають в Україні, мають посвідку на постійне або тимчасове проживання в Україні;

є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Офісу Президента, Міністерства закордонних справ.

є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

є діячами культури, які прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих осіб;

є особами, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

прибувають на лікування до закладів охорони здоров’я України.

Зазначені категорії іноземних громадян повинні мати страховий поліс для покриття можливих витрат, пов’язаних з лікуванням СОVID-19 та обсервацією (виданий страховою компанією, яка має представництво в Україні).

Також зможуть в’їхати на територію України іноземці, які:

визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

є дипломатами, працівниками консульських установ, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей або є особами, які прибувають на запрошення Міністерства закордонних справ України;

є інструкторами Збройних Сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають на запрошення Міністерства оборони.

Нагадаємо, через збільшення кількості хворих на коронавірус Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року.