ЛОДА та мерія Львова просять дозволити в'їзд іноземцям

Львівська облдержадімінстрація та Львівська міськрада звернулися до Кабміну з проханням переглянути рішення про заборону в’їзду до України іноземців. На думку посадовців, це може вплинути на туризм у Львові та області, передає Львівський портал.

Зокрема, заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод зазначив, що закриття кордонів для іноземців може негативно вплинути на туристичну галузь Львівщини. Відтак Львівська ОДА скерувала листа до уряду, аби там переглянули це рішення.

«Можливо, краще запозичити світову практику і поділити країни на ті, звідки до нас можна їхати і зробити тест по приїзді, і ті, звідки, коли приїжджають, обов’язковий є карантин… Дуже хочу, щоб, приймаючи рішення, ми всі та управлінці на всіх рівнях думали і про підприємців, і про туроператорів, і про звичайних людей, які працюють у цій галузі та довкола неї. Єдиним внутрішнім туризмом ми не втримаємося на плаву, і місця праці та власну справу можуть втратити дуже багато людей», – написав Юрій Холод у Facebook.

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Також і Львівська міська рада скерувала звернення до Кабміну з проханням переглянути рішення про заборону в’їзду до України іноземців. У мерії наголошуються, що це рішення вже негативно вплинуло на туризм Львова.

Заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко зауважив, що після оголошення урядом інформації про заборону в’їзду для іноземців у Львові почали фіксувати скасування бронювань у готелях та візитів міжнародних делегацій. Зокрема, мова йде про дві міжнародні конференції, які планувались у місті.

«Ми вважаємо, що коли є дійсно небезпека, то має бути чітке пояснення причинно-наслідкового зв’язку. Якщо сьогодні іноземець прилітає в аеропорт, може здати ПЛР-тест і він виявиться негативним, то він цілком може перебувати в нашому місті. Якщо є якісь інше обґрунтування, чому для іноземців в’їзд заборонений, то можна також пропрацювати, яким чином уникнути можливої небезпеки», – каже посадовець.

Андрій Москаленко каже, що останній місяць у Львові почали фіксувати певне відновлення міжнародного туризму.

«Гості з Білорусії, Польщі, Німеччини, Туреччини почали по-трохи приїздити до Львова і зараз, після повної заборони в’їзду, ситуація фактично знову обнулиться. Це буде дуже складний виклик для всіх у галузі індустрії гостинності, подій, адже вона тільки зараз почала відновлюватись. Відтак ми скерували звернення до уряду з проханням переглянути цю заборону», – додав він.

Як повідомляв Львівський портал, Кабінет міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів з опівночі 28 серпня. Втім окремим категоріям громадян в’їзд буде дозволено.