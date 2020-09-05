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З липня в Україні кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла більш ніж удвічі

Вероніка Рой

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З липня кількість людей, які перебувають у лікарнях із підтвердженим діагнозом COVID-19, зросла більш ніж удвічі. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УП.

 

«На сьогоднішній ранок загальна кількість людей, які перебувають у лікарнях з підтвердженим діагнозом COVID-19 складає 7467 пацієнтів, і ця кількість продовжує зростати. Хочу нагадати, що на середину липня ця кількість була на рівні 3,5 тисяч», – сказав очільник МОЗу.

Степанов також повідомив, що загальна кількість зайнятих ліжок для хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19 та підозрою на нього у ряді регіонів складає більше 50%. Так, в Івано-Франківській області зайнято 61% ліжок, в Одеській – 65%, у Чернівецькій – 69%.

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Міністр вкотре підкреслив, що віднесення певного регіону до «помаранчевої» або «червоної» зони епідемічної небезпеки вираховується за зрозумілою формулою, яку «порахувати може навіть дитина».

Представникам місцевої влади, які не хочуть виконувати рішення про посилення карантинних обмежень, Степанов нагадав, що вони зобов’язані виконувати прийняті в межах компетенції рішення комісії ТЕБ та НС.

Станом на ранок суботи, 5 вересня, в Україні 133 787 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 2 836 нових хворих – це антирекорд кількості нових хворих за добу.

Зазначимо, що Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

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