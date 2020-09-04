У Львові створили комунальну футбольну школу «Карпати»

Сесія Львівської міської ради створила комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу «Карпати». «За» відповідну ухвалу сьогодні, 4 вересня, проголосували 42 депутати. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

Мерія офіційно створила новий комунальний заклад – Дитячо-юнацьку спортивну школу з футболу «Карпати». Саме тут навчатимуться діти, які досі були на базі академії ФК «Карпати».

Як розповів очільник міського управління спорту Антон Нікулін, у новостворену комунальну школу готові перейти всі тренери та близько 500 дітей, які навчалися при футбольному клубі. Всі заняття для них будуть безкоштовними.

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Водночас посадовець додав, що базою для комунальної футбольної школи має стати стадіон «Україна». Договір оренди з футбольним клубом «Карпати» мерія планує розірвати через виліт із Української прем’єр-ліги.

До кінця цього року на діяльність комунальної школи з футболу «Карпати» потрібно 4 млн грн, а на весь 2021 рік – орієнтовно 9 млн грн.

Новостворений комунальний заклад підпорядковуватиметься міському управлінню спорту. Воно ж має затвердити його статут.

Нагадаємо, на початку 2020 року стало відомо про те, що у ФК «Карпати» виникли серйозні фінансові труднощі. Станом на кінець січня із клубу пішли дев’ятеро гравців через борги із зарплати.

Невдовзі руку допомоги клубу простягнула Львівська міська рада, яка вирішила, що готова взяти «Карпати» у комунальну власність. Втім потім міський голова Андрій Садовий заявив, що Львів не може фінансувати приватний футбольний клуб, який належить олігархам.

У травні Петро Димінський позбувся своєї частки у «Карпатах», її викупив колишній віцепрезидент клубу Олег Смалійчук. Інші 50% клубу, як і раніше, належать компанії з Британських Віргінських Островів, кінцевий бенефіціар якої невідомий. За неофіційною інформацією ЗМІ, ним є Ігор Коломойський.

На початку липня ФК «Карпати» виключили з Української прем’єр-ліги. У серпні клуб презентував свій новий логотип.

Додамо, футбольний клуб «Карпати» створили у Львові у 1963 році. Це єдиний клуб за всю історію Кубка СРСР, що виграв трофей, виступаючи не у вищій лізі.

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