Львівські «Карпати» змінили логотип

Футбольний клуб «Карпати» провів ребрендинг і презентував свій новий логотип. Про це йдеться на офіційній сторінці клубу у Facebook.

У клубі кажуть, що вже найближчим часом на «Карпати» чекають «кардинальні зміни». Їх розпочали із ребрендингу футбольного клубу. Тепер замість легендарного герба «зелено-білі» мають новий, суттєво скромніший логотип.

Новий логотип розробили у зеленому і білому кольорах. На щиті зображений футбольний м’яч і вказана назва команди. Вгорі розміщені три зірки, втім що саме вони символізують, у клубі не пояснюють. По боках також зображені елементи, які нагадують фанатську розу, втім це не є офіційним трактуванням.

Водночас користувачі у соцмережах не надто схвально відреагували на такий ребрендинг ФК «Карпати». Новий логотип вже назвали «провалом», «ганьбою», «шлаком» та навіть приниженням легендарного клубу.

Натомість у «Карпатах» запевняють, що старий герб нікуди не зник. Втім його вирішили передати ГО «Ультрас Карпати», яка, на думку клубу, найбільше на це заслуговує.

«Легендарний герб «Карпат» не зникає. Це головний символ клубу, його історії та досягнень. Тому «Карпати» вирішили передати його тим, хто найбільше заслуговує ним володіти. Громадська організація «Ультрас Карпати», що об’єднує активних вболівальників «зелено-білих», відтепер є повноправним власником прав на клубний герб», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку 2020 року стало відомо про те, що у ФК «Карпати» виникли серйозні фінансові труднощі. Станом на кінець січня із клубу пішли дев’ятеро гравців через борги із зарплати.

Невдовзі руку допомоги клубу простягнула Львівська міська рада, яка вирішила, що готова взяти «Карпати» у комунальну власність. Втім нещодавно міський голова Андрій Садовий заявив, що Львів не може фінансувати приватний футбольний клуб, який належить олігархам.

У травні Петро Димінський позбувся своєї частки у «Карпатах», її викупив колишній віцепрезидент клубу Олег Смалійчук. Інші 50% клубу, як і раніше, належать компанії з Британських Віргінських Островів, кінцевий бенефіціар якої невідомий. За неофіційною інформацією ЗМІ, ним є Ігор Коломойський.

На початку липня ФК «Карпати» виключили з Української прем’єр-ліги.

Додамо, футбольний клуб «Карпати» створили у Львові у 1963 році. Це єдиний клуб за всю історію Кубка СРСР, що виграв трофей, виступаючи не у вищій лізі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.