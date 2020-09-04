Показники госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 на Львівщині є високими, але стабільними, – Васько

Станом на сьогодні на Львівщині у медичних закладах Львівщині від коронавірусу лікуються 1300 пацієнтів. Показник госпіталізованих пацієнтів в області є високими, але стабільними. Тож поки відкривати додаткових лікарень не планують. Про це 4 вересня під час брифінгу повідомив керівник обласного штабу із ліквідації надзвичайної ситуації, керівник Центру екстреної медицини Львівської області Андрій Васько, передає Львівський портал.

За його словами, на сьогодні проводяться підготовчі роботи по Червноградській міській лікарні, Пустомитівській центральній районній лікарні та 5 міській лікарні Львова щодо виділень у них певної зони для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Втім поки про прийом хворих COVID-19 цими лікарнями не йдеться.

«Кількість госпіталізованих з COVID-19 у нас не перевищує 1300 і на такій позначці тримаємося постійно. Станом на сьогодні ми не потребуємо додаткових лікарень, але при необхідності ми готові розгорнути додаткові ліжка», – сказав Андрій Васько.

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На запитання журналістів про випадки, коли пацієнтів з COVID-19 намагаються госпіталізувати «по блату» у три головні лікарні Львівщини – Львівська обласна інфекційна лікарня, Центр легеневого здоров’я та Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи – Андрій Васько відповів:

«Три головні лікарні займаються найважчими пацієнтами, які перебувають у критичному стані, потребують реанімаційної допомоги. Те, що кожен пацієнт хотів би лікуватися у реанімаційному відділенні однієї з цих лікарень, це ми розуміємо. Але є питання, що більшість пацієнтів, які хочуть «по блату» шукають собі місце, куди госпіталізуватися, в кінцевому випадку не потребують госпіталізації, а можуть лікуватися вдома», – додав керівник обласного штабу із ліквідації надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Зазначимо, що Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус.

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