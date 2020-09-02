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Львів просить 21 млн грн із «ковідного фонду» на засоби захисту для шкіл і садків

Соломія Головіна

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Львів просить виділили 21 млн грн з державного Фонду боротьби з COVID-19 на  закупівлю індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів для шкіл і садків міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Лист із відповідним проханням до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та т. о. о. міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета скерував міський голова Львова Андрій Садовий.

«Для організації безпеки працівників, учнів та вихованців закладів освіти м. Львова, з міського бюджету було додатково виділено кошти в сумі 15 033,100 тис. грн. Однак, провівши розрахунки на вересень-грудень 2020 року для закупівлі дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту, закладам освіти м. Львова необхідно додатково 21 897,100 тис. грн», – йдеться у листі.

У мерії зазначають, що ці кошти необхідні для профілактичної дезінфекції робочих зон у навчальних закладах, забезпечення педагогів засобами індивідуального захисту (медична маска, рукавиці, тощо), закупівлі рідких миючих засобів, одноразових паперових рушників, спиртовмісних антисептичних засобів, тощо.

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Також у ЛМР наголошують, що Львів ще не отримав жодних коштів з державного Фонду боротьби з COVID-19, який був створений для фінансування додаткових видатків на охорону здоров’я та соціальних видатків, безпосередньо пов’язаних із епідемією коронавірусу.

Нагадаємо, 1 вересня всі 117 львівських шкіл відчинили свої двері для учнів. Детальніше про це читайте у репортажі Львівського порталу «День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік».

Також ми інформували, що на закупівлю усіх необхідних засобів захисту для львівських шкіл із міського бюджету було виділено 9,5 млн грн.

Дитячі садочки  у Львові запрацювали з 17 липня. Деякі з них були вимушені знову закривати через виявлення коронавірусу у працівників.

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