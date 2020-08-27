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У День знань львів’ян закликають замість квітів передати гроші для онкохворих діток

Вероніка Рой

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Благодійний фонд «Таблеточки» закликає мешканців Львова у День знань замість придбання квітів скерувати гроші на лікування онкохворих дітей. Про це йдеться на Facebook­-сторінці фонду.

 

Благодійники пропонують подарувати вчителям віртуальний букет, який можна обрати на сайті фонду «Таблеточки».

«Привітайте вчителя віртуальним букетом квітів замість звичайного, а його вартість перерахуйте на лікування дітей з онко. Такий букет ніколи не зів’яне, а діти отримають шанс перемогти хворобу і швидше повернутися до навчання.

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Благодійний внесок на користь дітей можна зробити від себе, від усього класу, від цілої школи чи групи випускників. Кожному «покупцеві» віртуальних квітів на електронну пошту прийде справжній привітальний сертифікат для вчителя. Його можна буде роздрукувати і особисто вручити вчителю чи вчительці або переслати онлайн. ТАКА ДОПОМОГА НЕ ЗІВ’ЯНЕ НІКОЛИ» – кажуть благодійники.

 

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