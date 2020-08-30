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ЦВК оголосила дату початку передвиборчої кампанії

Наталя Дуляба

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Центральна виборча комісія оголосила, що з 5 вересня стартує виборчий процес місцевих виборів, призначених на 25 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЦВК.

 

«30 серпня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року», – йдеться у повідомленні.

У ЦВК додають, що рішення прийняли на виконання вимог Виборчого кодексу України.

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Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня.  Голосувати українці будуть в умовах карантину. В РНБО вже заявили, що ці вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності».

У липні Верховна Рада України змінила виборче законодавство і затвердила нові бюлетені. Детальніше – за цим посиланням.

Серед змін, внесених у виборче законодавство, – зменшення розміру застави для кандидатів. Так, раніше претендент на посаду міського голови Львова мав заплатити 1 млн грн застави, а тепер – трохи більше 120 тисяч грн.

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