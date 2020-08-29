Зеленський про злочини війни: правоохоронці мають показати результат

Президент Володимир Зеленський каже, що правоохоронці повинні розслідувати злочини, вчинені під час війни на Донбасі, зокрема Іловайської трагедії. На цьому він наголосив у суботу, 29 серпня, у День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

«Навряд чи ми можемо сподіватися, що така рана на тілі історії України, така рана на серці батьків усіх загиблих коли-небудь затягнеться. І українська влада повинна робити все, щоб кожне ім’я не було забуте», – сказав Володимир Зеленський під час заходів із вшанування пам’яті захисників України.

Також президент наголосив на тому, що правоохоронні органи повинні завершити розслідування обставин, які спричинили Іловайську трагедію, а винні мають понести відповідальність.

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«Правоохоронні органи, якою б гіркою правда не була, повинні показати результат. Я знаю, що в Офісі Генерального прокурора створений департамент з питань війни саме для того, щоб розслідувати такі гучні та, на жаль, криваві справи. Будемо сподіватися, що вони крокуватимуть вперед», – відзначив глава держави.

Зазначимо, Україна 29 серпня вшановує пам’ять захисників, які полягли у боротьбі за незалежність і територіальну цілісніть держави. Датою вшанування пам’яті обрали 29 серпня, оскільки саме цього дня у 2014 році в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі. На рівні держави цей День пам’яті відзначають другий рік поспіль.

Офіційним символом Дня пам’яті загиблих захисників України є жовтогарячий соняшник, який уособлює скорботу за загиблими на Донбасі українськими воїнами.

Нагадаємо, протягом усієї суботи, 29 серпня, у Львові відбуваються заходи із вшанування пам’яті загиблих Героїв. Із детальною програмою можна ознайомитися за цим посиланням.

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