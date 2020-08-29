ОСТАННІ НОВИНИ

На Личакові вшанували пам’ять захисників України

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 29 серпня, країна відзначає День пам’яті захисників України, що загинули у боротьбі за її незалежність і територіальну цілісність. Поминальні заходи у Львові розпочались на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

На Личаківському кладовищі зібралися небайдужі львів’яни, священнослужителі, представники влади та активісти, аби вшанувати пам’ять воїнів, що загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

На полях почесних поховань №67 та №76 Личаківського кладовища поклали квіти, а також провели спільну молитву. Згодом полеглих Героїв вшанували хвилиною мовчання.

Реклама партнерів

Із 12:00 год. у всіх храмах міста відбудеться поминальна панахида. Із детальною програмою вшанування пам’яті захисників у Львові можна ознайомитися за цим посиланням.

Додамо, що День пам’яті захисників України відзначають вдруге. На державному рівні його відзначають щороку 29 серпня відповідно до виданого указу президента Володимира Зеленського.

Датою вшанування пам’яті захисників України обрали 29 серпня, оскільки саме цього дня у 2014 році в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі.

Офіційним символом Дня пам’яті загиблих захисників України є жовтогарячий соняшник, який уособлює скорботу за загиблими на Донбасі українськими воїнами.

Як відомо, саме зараз поспівають соняхи, однак збирати їх у серпні 2014 року було складно, адже в цих соняшниках, зокрема, тривали бої й залишалися загиблі українські захисники.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів: за незалеж...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...