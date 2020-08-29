На Личакові вшанували пам’ять захисників України

Сьогодні, 29 серпня, країна відзначає День пам’яті захисників України, що загинули у боротьбі за її незалежність і територіальну цілісність. Поминальні заходи у Львові розпочались на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

На Личаківському кладовищі зібралися небайдужі львів’яни, священнослужителі, представники влади та активісти, аби вшанувати пам’ять воїнів, що загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

На полях почесних поховань №67 та №76 Личаківського кладовища поклали квіти, а також провели спільну молитву. Згодом полеглих Героїв вшанували хвилиною мовчання.

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Із 12:00 год. у всіх храмах міста відбудеться поминальна панахида. Із детальною програмою вшанування пам’яті захисників у Львові можна ознайомитися за цим посиланням.

Додамо, що День пам’яті захисників України відзначають вдруге. На державному рівні його відзначають щороку 29 серпня відповідно до виданого указу президента Володимира Зеленського.

Датою вшанування пам’яті захисників України обрали 29 серпня, оскільки саме цього дня у 2014 році в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі.

Офіційним символом Дня пам’яті загиблих захисників України є жовтогарячий соняшник, який уособлює скорботу за загиблими на Донбасі українськими воїнами.

Як відомо, саме зараз поспівають соняхи, однак збирати їх у серпні 2014 року було складно, адже в цих соняшниках, зокрема, тривали бої й залишалися загиблі українські захисники.

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Фото: ЛМР