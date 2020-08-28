«Вони зажерлися, ми їм ще покажемо»: Лукашенко погрожує Польщі та Литві санкціями

Президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує відповісти Польщі та Литві на можливі санкції, які запровадять через нечесні вибори та порушення прав людини в країні. Про це повідомляє Громадське з посилання на білоруське видання «БелТА».

«Ми їм ще покажемо, що таке санкції. Якщо вони (Польща та Литва, – ред.) ще в Китай та Росію через нас баражували, зараз вони літатимуть через Балтику або Чорне море торгувати з Росією та інше», – сказав він.

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«Вони зажерлися і забули, що таке Білорусь. І думали, що нас можна нахилити, танками полякати, ракетами… Подивимося, хто кого полякає», – додав президент Білорусі.

Також Лукашенко заявив, що дав доручення уряду переорієнтувати всі торговельні потоки з портів Литви на інші.

«Ось ми подивимось, як вони житимуть далі. 30% литовського бюджету формують наші вантажні перевезення через Литву. Чого ще треба? Зажерлися. Тому поставимо на місце», – зазначив він.

Як повідомляв Львівський портал, після закінчення президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. Акції протесту тривають по нинішній день.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

На вихідних, 15-16 серпня, Олександр Лукашенко провів дві телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, який пообіцяв «посприяти у вирішенні проблем».

Зазначимо, Україна поставила на паузу всі контакти з Білоруссю на дипломатичному рівні.

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