У Білорусі оголосили остаточні результати виборів

Центральна виборча комісія оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко все-таки перемагає з 80,1% голосів виборців. Це його шоста перемога. Про це повідомляє hromadske з посиланням білоруські ЗМІ.

Опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська офіційно набрала 10,1% голосів.

Проти всіх проголосували 4,59% виборців, за Андрія Дмитрієва – 1,2%, за Ганну Конопацьку – 1,6%, за Сергія Череченя – 1,1%.

Як передають білоруські ЗМІ, оскаржували проведення виборів усі кандидати, крім Лукашенка. У ЦВК заявили, що скарги Дмитрієва, Конопацької та Тіхановської відхилили, а скарга від Череченя ще не дійшла до ЦВК.

Світлана Тіхановська у своєму нещодавному зверненні розповіла, що у неї є докази власної перемоги. Зокрема вона має копії протоколів, де вказано, що на більшості дільниць вона набрала 60-70% голосів.

До того ж з 10 серпня в інтернеті поширюється запис, на якому під тиском голови однієї з районних адміністрацій міста Вітебськ у Білорусі члени однієї з дільничних комісій переписали протокол – і офіційно більшість голосів там здобув Олександр Лукашенко, а не опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська. Голова цієї дільниці підтвердив справжність запису.

Також відомо, що опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська заявила, що білоруси висловлювали незгоду з переобранням Лукашенка мирно на протестах, проте «влада перетворила мирний вихід на криваву бійню».

Зараз Тіхановська закликала мерів білоруських міст організувати мирні протести. Також вона попросила підписати петицію всіх, хто за неї проголосував.

Нагадаємо, після закінчення президентських виборів у Білорусі почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок акції у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

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