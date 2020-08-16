Лукашенко вдруге за вихідні поговорив з Путіним: Росія обіцяє допомогу

Олександр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, вдруге за вихідні провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє УП з посиланням на сайт Кремля, пресслужбу президента Білорусі.

«Продовжено обговорення ситуації, що склалася після президентських виборів у Білорусі, в тому числі з урахуванням тиску, що чиниться на республіку ззовні. З російського боку підтверджена готовність надати необхідне сприяння у вирішенні проблем, що виникли, на основі принципів Договору про створення Союзної держави, а також у разі необхідності по лінії Організації Договору про колективну безпеку», – цитує видання сайт Кремля.

Водночас у пресслужбі президента Білорусі повідомили, що під час телефонної розмови в неділю президент Росії «висловив своє бачення обстановки», що складається навколо Білорусі.

«Глави держав провели ґрунтовні консультації з усіх питань. Лідери країн ще раз підтвердили домовленість, що у разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони реагуватимуть спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку», – наголосили у пресслужбі президента Білорусі.

Нагадаємо, після закінчення президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. Акції протесту тривають по нинішній день.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.