Коронавірус: уряд не розглядає можливість повторного введення жорсткого карантину 

Кабмін не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу, натомість покладатиметься на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання. Про це заявив прем’єр Денис Шмигаль під час онлайн зустрічі з учасниками Європейської Бізнес Асоціації, передає Європейська правда.

Шмигаль зазначив, що уряд працює над системним відновленням економічної активності. Зокрема, над напрацюванням довгострокової стратегії розвитку України до 2030 року, а також над втіленням Програми стимулювання економіки та Плану дій уряду, які містять стимулюючі заходи для різних галузей економіки України.

«Прем’єр-міністр висловив свою підтримку рішенню підняти мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень та повідомив, що влада має плани й надалі підвищувати рівень мінімальної заробітної плати до 6000 грн та 6500 грн у 2021 році. Натомість бізнес вважає такий крок замаскованим збільшенням оподаткування та сподівається, що необґрунтовані рішення не матимуть місця у майбутньому», – додали у ЄБА.

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«Стосовно заборони в’їзду іноземних громадян, пан Шмигаль запевнив, що окремі категорії іноземних громадян все ж матимуть можливість прибути до України, а саме ІТ-фахівці, технічні спеціалісти-наладчики пускового обладнання, іноземці, які мають дозволи на проживання в Україні, є членами міжнародних та гуманітарних місій, членами екіпажів. Повний перелік винятків буде опублікований на сайті Кабінету Міністрів найближчим часом», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні станом на 28 серпня зафіксовано 114 497 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 2438 нових хворих – це новий добовий антирекорд.

Нагадаємо, через збільшення кількості хворих на коронавірус Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року.

27 серпня державна комісія ТЕБ і НС знову поділила Україну на зони карантину. Частину Львівської області, зокрема і Львів, віднесли до «помаранчевої зони», а іншу частину – до «жовтої зони».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.