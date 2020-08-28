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Коронавірус: уряд не розглядає можливість повторного введення жорсткого карантину 

Ольга Денисяка

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Кабмін не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу, натомість покладатиметься на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання. Про це заявив прем’єр Денис Шмигаль під час онлайн зустрічі з учасниками Європейської Бізнес Асоціації, передає Європейська правда. 

 

Шмигаль зазначив, що уряд працює над системним відновленням економічної активності. Зокрема, над напрацюванням довгострокової стратегії розвитку України до 2030 року, а також над втіленням Програми стимулювання економіки та Плану дій уряду, які містять стимулюючі заходи для різних галузей економіки України. 

«Прем’єр-міністр висловив свою підтримку рішенню підняти мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень та повідомив, що влада має плани й надалі підвищувати рівень мінімальної заробітної плати до 6000 грн та 6500 грн у 2021 році. Натомість бізнес вважає такий крок замаскованим збільшенням оподаткування та сподівається, що необґрунтовані рішення не матимуть місця у майбутньому»,   додали у ЄБА. 

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«Стосовно заборони в’їзду іноземних громадян, пан Шмигаль запевнив, що окремі категорії іноземних громадян все ж матимуть можливість прибути до України, а саме ІТ-фахівці, технічні спеціалісти-наладчики пускового обладнання, іноземці, які мають дозволи на проживання в Україні, є членами міжнародних та гуманітарних місій, членами екіпажів. Повний перелік винятків буде опублікований на сайті Кабінету Міністрів найближчим часом», йдеться у повідомленні. 

Як повідомляв Львівський портал, в Україні станом на 28 серпня зафіксовано 114 497 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 2438 нових хворих це новий добовий антирекорд.

Нагадаємо, через збільшення кількості хворих на коронавірус Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року.

27 серпня державна комісія ТЕБ і НС знову поділила Україну на зони карантину. Частину Львівської області, зокрема і Львів, віднесли до «помаранчевої зони», а іншу частину – до «жовтої зони».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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