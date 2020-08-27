Поблизу Винниківського ринку відреставрували історичні двері

У Львові на вулиці Вишенського, 7а, що неподалік Винниківського ринку, відновили історичні двері. Про це Львівському порталу повідомили у ЛКП «Бюро спадщини».

Двері з модрини були в поганому стані, а тривалий контакт з водою значно пришвидшив процес їх знищення і додав серйозної роботи фахівцям. Координувало реставраційні роботи ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища в рамках програми співфінансування з мешканцями.

«Довговічність виробів із модрини вимірюється навіть не роками, а століттями, звісно при умові відповідного догляду і відсутності вологи. На жаль, тривалий час у будинку не було водовідливу і вода заливала кожну щілину цих дверей, від чого дерев’яна конструкція деформувалась, а безліч елементів прогнило. Упродовж місяця ми все це замінювати і відновлювати. Останнім штрихом ми нанесли бейц та закріпили остаточний результат лаком», – розповів реставратор Богдан Герус.

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Окрім того фахівці виготовили новий поріг, відновили втрачені елементи, а також дерев’яне полотно в місцях де врізалися дзвінки. Також вони відновили засклення брами, комбінуючи матове і прозоре шкло. Автентичну ковану решітку, фахівці очистили піскоструєм і встановили на «рідні» шурупи.

Вартість реставрації брами коштувала близько 47 тис. грн., з яких 70% оплатило місто в рамках програми співфінансування. Решту витрат взяли на себе мешканці будинку.

Як повідомляв Львівський портал, «Бюро спадщини» оголосило набір заявок від мешканців в програму співфінансування оновлення історичних вікон і брам. Учасниками нового набору стануть мешканці, які зголосяться через центри надання адміністративних послуг м. Львова з 1 по 15 вересня.

Взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

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