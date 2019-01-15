З 1 лютого львів’яни можуть подавати заявки на реставрацію вікон в історичному ареалі міста

Цього року у Львові розпочне дію програма співфінансування реставрації дерев’яних вікон та заміни пластикових на дерев’яний скло-пакет. Набір заявок від мешканців на участь у програмі розпочнеться з 1 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Частка співфінансування на реставрацію дерев’яних вікон становитиме 60% – місто, 40% – власник. Частка при заміні пластикових вікон на дерев’яний скло-пакет (тільки після оплати штрафу) становитиме 50% – місто, 50% – власник.

«З 1 лютого 2019 року розпочинаємо набір заявок на участь у програмі співфінансування «Ремонтно-реставраційних робіт дерев’яних вікон та заміни пластикових на дерев’яний скло-пакет». Цього року буде набрано лише 50 адрес. Для подачі заявки просимо прийти з 1 лютого 2019 року за адресою: вул. Валова, 20, каб. 12, та написати заяву на участь у програмі за визначеним зразком.

Важливо: ваша вулиця має входити в історичний ареал міста Львова. Межі історичного ареалу міста Львова затвердженні рішенням виконавчого комітету від 9.12.2005 року № 1311 доступні для перегляду на сайті Львівської міської ради», — повідомила директора ЛКП «Археологічно-архітектурна служба» Тетяна Балукова.

Нагадаємо, минулого року у Львові розпочала діяти програма співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%). У рамках програми у 2018 році було відреставровано близько 30 брам в історичних будівлях.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що у львів’ян є ще два місяці, щоб подати заявки на реставрацію вхідних дверей та брам.