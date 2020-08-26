Львів’ян закликають подавати заявки на реставрацію історичних вікон і брам

«Бюро спадщини» оголосило набір заявок від мешканців в програму співфінансування оновлення історичних вікон і брам. Заплановано набрати 50 заявок на оновлення брам та 20 заявок на оновлення вікон. Про це Львівському порталу повідомили у ЛКП «Бюро спадщини».

Учасниками нового набору стануть мешканці, які зголосяться через центри надання адміністративних послуг м. Львова з 1 по 15 вересня.

При реставрації брам 70% вартості робіт будуть оплачені з міського бюджету, 30% – сплачують мешканці, а при відновленні вікон за цією програмою 60% сплатить місто і 40% мешканці. Заявки після закриття набору фахівці Бюро опрацюють по черзі.

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«Під час цьогорічного набору ми відберемо перші 50 будинків з історичними дверима та 20 будинків з дерев’яними вікнами, які потребують оновлення. Ми відчуваємо великий інтерес мешканців до цієї програми, очікуємо велику кількість заявок, зважаючи на попередній досвід. Однак плануємо прийняти обмежену кількість заявок, яка відповідатиме тій кількості, яку заплановано виконати у 2020 році», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Нову чергу сформують із 50 звернень по брамах та 20 звернень по вікна, які надійдуть у порядку живої черги, лише через ЦНАП, виключно у дні з 1 по 15 вересня 2020 р.

Дізнатися як подати заявку можна на сайті ЛКП «Бюро спадщини» у розділі «Співфінансування».

Взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

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