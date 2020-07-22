Небайдужих запрошують долучитися до толоки у парку біля Поморянського замку

Цієї суботи, 25 липня, небайдужих мешканців Львівщини закликають долучитися до толоки у парку біля Поморянського замку, який знаходиться в селищі Поморяни Золочівського району. Про це йдеться у Facebook-спільноті «Поморянський замок».

«Ми дуже розраховуємо, що Ви приїдете і поможете нам з впорядкуванням території парку. Потрібна чоловіча сили, а також бензопили, мотокоси і просто коси. Також знайдеться робота і для жінок», – йдеться у повідомленні.

За детальнішою інформацією просять звертатися за тел.: 0675700033 (Наталя).

Також просять долучитися фінансово до організація толок:

5169330515902028 – це номер рахунку ПриватБанку благодійного фонду «Спадщина.UA» для Поморянського замку. Благодійників просять вказувати прізвище, ім’я, по батькові.

Зазначимо, нещодавно розпочали роботи з реставрації східної вежі Поморянського замку.

Нагадаємо, ще навесні 2018 року у Поморянському замку обвалилась стіна. Депутати Львівської облради наголошували, що замок ще можна відновити, але для цього потрібен інвестор. На порятунок Поморянського замку необхідно майже 50 мільйонів. Облрада не спроможна вирішити проблеми Поморянського замку через брак коштів.

Додамо, Львівський портал раніше розповідав про те, які пам’ятки на Львівщині планують відреставрувати.