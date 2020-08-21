В Україні хочуть зробити науковий центр з розробки вакцин

Міністерство охорони здоров’я і прем’єр-міністр Денис Шмигаль працюють над створенням в Україні потужного наукового центру з розробки вакцин, щоб підготувати країну до можливих нових викликів. Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

Зеленський зазначив, що в Україні декілька підприємств, які готові масово виробляти вакцини.

«У нас є геніальні медики, і це є правда, але технічно ніякі вакцини ми не могли робити – ані розробляти з точки зору науки, ані виробляти… Зараз вже є в нас декілька підприємств, які готові масово виробляти (вакцини), і ми розмовляємо вже з декількома країнами, які є розробниками вакцин, … про те, що якщо нам вдасться взяти вакцину в тієї чи іншої країни, ми готові її масово виробляти, допомагаючи іншим країнам, і перш за все допомагаючи Україні. Але питання глобальне… про розробку вакцин на майбутнє. Ця задача вже поставлена, МОЗ і Прем’єр-міністр окремо збирають науковців. Ми будемо робити окремий серйозний центр, збирати найкращих науковців України, щоб ми з вами були готові до будь-яких майбутніх викликів», – сказав Зеленський.

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Він зауважив, що на це потрібен час, «але якщо у нас є бажання, то все інше ми зробимо».

Як писав Львівський портал, президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1 млн доларів тому, хто винайде дієву вакцину від коронавірусу.

Станом на середину червня в Європі вже замовили 400 млн доз вакцини від COVID-19, яку розробляє компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Нещодавно у Великій Британії на людях випробовували ще одну вакцину від коронавірусу. Детальніше – тут.

На початку серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення.

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