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Син Зеленського перехворів коронавірусом

Ольга Денисяка

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Президент Володимир Зеленський заявив, що його 7-річний син також перехворів на коронавірусне захворювання разом із його дружиною Оленою Зеленською. Про це він заявив під час брифінгу в Миколаївській області, передає hromadske.

 

«Скажу відверто, що цей COVID-19, це зараза. Іншого слова немає. Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. Вони разом лікувались в лікарні», –  сказав Зеленський.

Він додав, що діти переносять хворобу «більш-менш нормально, лише температура», а дорослі –  складно. Тому президент закликав дотримуватися карантинних обмежень.

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Як повідомляв Львівський портал, про те, що в Олени Зеленської виявили коронавірус, стало відомо 12 червня. Тоді першу леді ізолювали від інших членів сім’ї, вона перебувала на амбулаторному лікуванні. Пізніше стало відомо, що Зеленську госпіталізували в одну з лікарень Києва із двобічною пневмонією. 3 липня повідомили, що Олена Зеленська одужала.

Додамо, що перед тим, як захворювання підтвердили у першої леді Зеленський розповів, що хотів сам заразитись коронавірусом, щоб на власному прикладі показати людям, «що це страшно».

Станом на 21 серпня в Україні 100 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2207 летальних (+23 за минулу добу), 51 078 пацієнтів одужало (+637 за добу). За добу зафіксовано 2106 нових випадків.

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