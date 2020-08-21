В Україні коронавірусом інфікувалися вже понад сто тисяч осіб

Станом на ранок в Україні 100 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2207 летальних (+23 за минулу добу), 51 078 пацієнтів одужало (+637 за добу). За добу зафіксовано 2106 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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1.Львівська область – 12 793 випадки;

2.м. Київ – 11 328 випадків;

3.Рівненська область – 8238 випадків;

4.Чернівецька область – 8505 випадків;

5.Івано-Франківська область – 7462 випадки;

6.Харківська область – 7033 випадки;

7.Закарпатська область – 6771 випадок;

8.Одеська область – 5578 випадків;

9.Волинська область – 4989 випадків;

10.Київська область – 4805 випадків;

11.Тернопільська область – 4301 випадок;

12.Вінницька область – 3478 випадків;

13.Житомирська область – 2695 випадків;

14.Дніпропетровська область – 1894 випадки;

15.Хмельницька область – 1828 випадків;

16.Чернігівська область – 1366 випадків;

17.Запорізька область – 1234 випадки;

18.Черкаська область – 1219 випадків;

19.Сумська область – 1124 випадки;

20.Донецька область – 1183 випадки;

21.Миколаївська область – 912 випадків;

22.Кіровоградська область – 751 випадок;

23.Полтавська область – 614 випадки;

24.Херсонська область – 329 випадків;

25.Луганська область – 213 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 серпня 2020 року до Центру надійшло 2500 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 159 185 повідомлень про підозру на COVID-19.

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