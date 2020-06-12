Перша леді Олена Зеленська захворіла на COVID-19

Дружина президента України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Про це повідомляє Офіс президента на своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби. Зараз Олена Зеленська перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї.

Президент України Володимир Зеленський та діти також пройшли тестування, їхні результати негативні.

«Під час робочих зустрічей та в побуті перша леді постійно дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ, а також, відповідно до вимог протоколу безпеки, регулярно проходила тестування на COVID-19. Результати попереднього тесту, зробленого на початку червня, були негативні», – мовиться у повідомленні Офісу президента.

Наразі невідомо, де та коли саме могло відбутися зараження, проводиться епідеміологічне розслідування. Всім контактним особам одразу повідомлено про потенційну небезпеку інфікування. Їм рекомендовано дотримуватися самоізоляції та по можливості також пройти тестування.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 12 червня в Україні зафіксовано 29 753 випадки коронавірусної хвороби. Всього в Україні зафіксовано 870 летальних випадків, 3 567 пацієнтів одужало.