Олена Зеленська одужала від коронавірусу

Перша леді України Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19 і у п’ятницю, 3 липня, її виписали з лікарні. Про це інформує Офіс президента.

«Вона почувається добре та щаслива знову бути з родиною. Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома», – йдеться у повідомленні ОП.

Зазначимо, про те, що в Олени Зеленської виявили коронавірус, стало відомо 12 червня. Тоді першу леді ізолювали від інших членів сім’ї, вона перебувала на амбулаторному лікуванні. Пізніше стало відомо, що Зеленську госпіталізували в одну з лікарень Києва із двобічною пневмонією.

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