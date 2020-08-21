Львівська обласна клінічна лікарня прийматиме хворих на COVID-19

З вівторка, 26 серпня, Львівська обласна клінічна лікарня почне приймати хворих на коронавірусну інфекцію, а також – пацієнтів з підозрою на недугу. Про це 21 серпня під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.
За його словами, хворих на коронавірус лікуватимуть у терапевтичному корпусі Львівської обласної клінічної лікарні.
«З вівторка ми долучаємо до роботи Львівську обласну клінічну лікарню, яка також прийматиме пацієнтів з коронавірусом та підозрою на COVID-19 у терапевтичному корпусі. Там були деякі технічні питання з налагодженням кисневої системи. Через це затримався процес входження цієї лікарні до роботи, але з 26 числа вона також долучається до роботи», – сказав Орест Чемерис.
Очільник департаменту охорони здоров’я зазначив, що пацієнтів із COVID-19 нещодавно почали приймати Жидачівська та Буська районні лікарні. До Жидачівської лікарні вже госпіталізували 50 пацієнтів, а до Буської – 34.
За даними Львівської ОДА станом на сьогодні в стаціонарах лікарень Львівщині перебуває 1354 хворих на COVID-19:
- 185 – у Львівській обласній інфекційній лікарні,
- 175 – в Центрі легеневого здоров’я,
- 81 – у 8 міська клінічна лікарня,
- 62 – у 1 міська клінічна лікарня,
- 156 – у Львівському обласному госпіталь ветеранів воєн та репресованих,
- 118 – у Стрийській міській лікарні,
- 65 – у Кам’янка-Бузькій лікарні,
- 105 – в Стебницькій міській лікарні,
- 33 – у Сокальська ЦРЛ,
- 61 – у Рудківській лікарні,
- 38 – у Новояворівській МЛ імені Юрія Липи,
- 137 – у лікарні швидкої медичної допомоги,
- 6 – у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ»,
- 55 – у Жовківській ЦРЛ,
- 45 – Жидачівська ЦРЛ,
- 32 – Буська ЦРЛ.
Нагадаємо, через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус в Україні починають розгортати лікарні «другої хвилі» для прийому інфікованих.
10 серпня у МОЗ заявили, що Львівщина вже перейшла поріг щодо 50 відсотків заповненості ліжок лікарень «першої хвилі». Відтак в області почали розгортати лікарні «другої хвилі». У рамках залучення лікарень «другої хвилі» у Львівській області кількість ліжок для прийому хворих на COVID-19 планують збільшити до майже 3,5 тисяч.
Своєю чергою у Львівській міській раді повідомили, що місто справляється із потоком пацієнтів і не розгортатиме лікарні «другої хвилі».
Вероніка Рой