Львівська обласна клінічна лікарня прийматиме хворих на COVID-19

З вівторка, 26 серпня, Львівська обласна клінічна лікарня почне приймати хворих на коронавірусну інфекцію, а також – пацієнтів з підозрою на недугу. Про це 21 серпня під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.

За його словами, хворих на коронавірус лікуватимуть у терапевтичному корпусі Львівської обласної клінічної лікарні.

«З вівторка ми долучаємо до роботи Львівську обласну клінічну лікарню, яка також прийматиме пацієнтів з коронавірусом та підозрою на COVID-19 у терапевтичному корпусі. Там були деякі технічні питання з налагодженням кисневої системи. Через це затримався процес входження цієї лікарні до роботи, але з 26 числа вона також долучається до роботи», – сказав Орест Чемерис.

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Очільник департаменту охорони здоров’я зазначив, що пацієнтів із COVID-19 нещодавно почали приймати Жидачівська та Буська районні лікарні. До Жидачівської лікарні вже госпіталізували 50 пацієнтів, а до Буської – 34.

За даними Львівської ОДА станом на сьогодні в стаціонарах лікарень Львівщині перебуває 1354 хворих на COVID-19:

185 – у Львівській обласній інфекційній лікарні,

175 – в Центрі легеневого здоров’я,

81 – у 8 міська клінічна лікарня,

62 – у 1 міська клінічна лікарня,

156 – у Львівському обласному госпіталь ветеранів воєн та репресованих,

118 – у Стрийській міській лікарні,

65 – у Кам’янка-Бузькій лікарні,

105 – в Стебницькій міській лікарні,

33 – у Сокальська ЦРЛ,

61 – у Рудківській лікарні,

38 – у Новояворівській МЛ імені Юрія Липи,

137 – у лікарні швидкої медичної допомоги,

6 – у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ»,

55 – у Жовківській ЦРЛ,

45 – Жидачівська ЦРЛ,

32 – Буська ЦРЛ.

Нагадаємо, через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус в Україні починають розгортати лікарні «другої хвилі» для прийому інфікованих.

10 серпня у МОЗ заявили, що Львівщина вже перейшла поріг щодо 50 відсотків заповненості ліжок лікарень «першої хвилі». Відтак в області почали розгортати лікарні «другої хвилі». У рамках залучення лікарень «другої хвилі» у Львівській області кількість ліжок для прийому хворих на COVID-19 планують збільшити до майже 3,5 тисяч.

Своєю чергою у Львівській міській раді повідомили, що місто справляється із потоком пацієнтів і не розгортатиме лікарні «другої хвилі».