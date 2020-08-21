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Львівська обласна клінічна лікарня прийматиме хворих на COVID-19

Вероніка Рой

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З вівторка, 26 серпня, Львівська обласна клінічна лікарня почне приймати хворих на коронавірусну інфекцію, а також пацієнтів з підозрою на недугу. Про це 21 серпня під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.

 

За його словами, хворих на коронавірус лікуватимуть у терапевтичному корпусі Львівської обласної клінічної лікарні.

«З вівторка ми долучаємо до роботи Львівську обласну клінічну лікарню, яка також прийматиме пацієнтів з коронавірусом та підозрою на COVID-19 у терапевтичному корпусі. Там були деякі технічні питання з налагодженням кисневої системи. Через це затримався процес входження цієї лікарні до роботи, але з 26 числа вона також долучається до роботи», сказав Орест Чемерис.

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Очільник департаменту охорони здоров’я зазначив, що пацієнтів із COVID-19 нещодавно почали приймати Жидачівська та Буська районні лікарні. До Жидачівської лікарні вже госпіталізували 50 пацієнтів, а до Буської 34.

За даними Львівської ОДА станом на сьогодні в стаціонарах лікарень Львівщині перебуває 1354 хворих на COVID-19:

  • 185 у Львівській обласній інфекційній лікарні,
  • 175 в Центрі легеневого здоров’я,
  • 81 у 8 міська клінічна лікарня,
  • 62 у 1 міська клінічна лікарня,
  • 156 у Львівському обласному госпіталь ветеранів воєн та репресованих,
  • 118 у Стрийській міській лікарні,
  • 65 у Кам’янка-Бузькій лікарні,
  • 105 в Стебницькій міській лікарні,
  • 33 у Сокальська ЦРЛ,
  • 61 у Рудківській лікарні,
  • 38 у Новояворівській МЛ імені Юрія Липи,
  • 137 у лікарні швидкої медичної допомоги,
  • 6 у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ»,
  • 55 у Жовківській ЦРЛ,
  • 45 Жидачівська ЦРЛ,
  • 32 Буська ЦРЛ.

Нагадаємо, через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус в Україні починають розгортати лікарні «другої хвилі» для прийому інфікованих.

10 серпня у МОЗ заявили, що Львівщина вже перейшла поріг щодо 50 відсотків заповненості ліжок лікарень «першої хвилі». Відтак в області почали розгортати лікарні «другої хвилі». У рамках залучення лікарень «другої хвилі» у Львівській області кількість ліжок для прийому хворих на COVID-19 планують збільшити до майже 3,5 тисяч.

Своєю чергою у Львівській міській раді повідомили, що місто справляється із потоком пацієнтів і не розгортатиме лікарні «другої хвилі».

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