За час карантину статус безробітного отримали понад 430 тисяч українців

З початку карантину в Україні статус безробітного отримали майже 432 тисячі осіб, що на 67% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомили Укрінформу у Державному центрі зайнятості.

«Безробітними стали сотні тисячі громадян: як представників інтелектуальної праці, так і найпростіших професій. З початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня) статус безробітного отримали 431,8 тис. осіб, що на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року», – зазначають у ДЦЗ.

За даними відомства, станом на 20 серпня статус безробітного мають майже 488 тисяч українців (проти 276 тисяч на цю ж дату минулого року), допомогу по безробіттю отримують 411 тисяч громадян.

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При цьому у ДЦЗ зауважили, що кількість зареєстрованих безробітних щомісяця поступово зменшується. Зокрема, у квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні – 97 тис. осіб, у червні – 75 тис., у липні – 68 тис.

У Державному центрі зайнятості поінформували, що за п’ять місяців карантинних обмежень роботу вдалося знайти для 245 тисяч громадян, зокрема 168 тис. безробітних.

Зазначимо, за перші майже три місяці карантину на Львівщині визнано безробітними понад 15 тисяч людей.

Як повідомляв Львівський портал раніше, на період карантину в Україні розмір мінімальної допомоги по безробіттю підвищено з 650 грн до 1 000 грн.

Також нагадаємо, що кількість офіційних безробітних в державі збільшилася на 48%. При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тисяч, що майже на 60% менше, ніж було в травні торік.

Під час коронавірусного карантину Служба зайнятості запустила онлайн-реєстрацію безробітних. Стати на облік у центр зайнятості тепер можна, не виходячи з дому. Детальна інструкція, як це зробити, – за цим посиланням.