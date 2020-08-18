Рекетирам, які під час карантину «працювали» на кордоні з Польщею, загрожує до 7 років за ґратами

Зловмисникам, які у міжнародному пункті пропуску «Шегині» під час карантину вимагали гроші за перевезення людей, «світить» до до семи років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох чоловіків, які вимагали кошти з перевізника та пасажирів на кордоні з Польщею.

Учасників злочинної групи, які «працювали» на кордоні, викрили у травні. Встановлено, що троє чоловіків, погрожуючи фізичною розправою, вимагали гроші у перевізника та в людей за неперешкоджання у перевезенні із міжнародного пункту пропуску «Шегині».

Зазначимо, що такий «бізнес» зловмисники влаштували під час карантину, коли приїзд людей з-за кордону і їхнє подальше переміщення жорстко контролювали.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.189 (вимагання) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років позбавлення волі.

Зловмисникам оголосили підозру, зараз правоохоронці вже завершили досудове розслідування, а справу скерували до суду, який і визначатиме покарання для рекетирів.

Як писав Львівський портал, банду, яка на кордоні з Польщею вимагала від перевізників і людей гроші, затримали наприкінці травня. Зловмисники хотіли по 300 грн «данини» за перевезення кожного пасажира із пунктів пропуску «Шегині» і «Краковець».

Люди були готові платити зловмисникам, аби потрапити автобусом до іншого регіону, адже переміщення осіб, які прибували з-за кордону, жорстко контролювали.

Нагадаємо, що наприкінці березня, у найсуворіший період коронавірусного карантину, у пункті пропуску «Рава-Руська» шахраї організували платний перетин кордону. Аби перетнути 300 метрів кордону потрібно було заплатити 50 злотих. Такий «бізнес» під час карантину налагодили й в «Краківці».

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