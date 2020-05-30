Рекет на кордоні з Польщею. Затримали банду, яка вимагала з перевізників гроші

На кордоні України із Польщею активізувався рекет. У Краківці та Шегинях зафіксовано факти численних вимагань особами з кримінального середовища у перевізників «данини» за неперешкоджання їхній діяльності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За словами прокурори Львівщини Ірини Діденко, через карантинні обмеження сфера перевезень людей стала цікавою місцевим криміногенним середовищам, бо люди готові платити за завищеними розцінками, аби потрапити до іншого регіону автотранспортом. Відтак ділки встановили тариф 300 гривень за кожного пасажира.

«З квітня триває слідство у кримінальному провадженні за фактами численних вимагань особами з кримінального середовища у перевізників «данини» за неперешкоджання їхній діяльності. Сьогодні зафіксовано чергову передачу коштів в сумі 2100 грн перевізником вимагачу. Тариф досить серйозний – 300 грн за кожного пасажира», – повідомила Ірина Діденко.

Як уточнила Діденко, зловмисники промишляли біля кордону в Краковці та Шегині.

«У ці хвилини триває проведення 12 обшуків, встановлюється коло всіх вимагачів, готуємо повідомлення про підозри та клопотання про запобіжні заходи», – повідомила Ірина Діденко.

За її словами до спецоперації із затримання вимагачів задіяли слідчих та оперативників поліції Львівщини та СБУ.