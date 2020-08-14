У Самборі потяги зупинятимуться лише для висадки пасажирів

Державна комісія ТЕБ та НС віднесла місто Самбір до «червоної зони» карантину. Відтак на залізничній станції у населеному пункті здійснюватиметься лише висадка пасажирів без посадки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Так, з 17 серпня з 00:01 год. буде закрито продаж квитків зі станцій Самбір у Львівській області та Дубно і Клевань у Рівненській на 6 пар поїздів. На вказаних станціях можна буде зробити лише висадку.

Зі станцій Самбір, Дубно та Клевань не продаватимуться проїзні документи на поїзди:

№98/97Ковель – Київ,

№49/50 Київ – Трускавець,

№45/46 Ужгород – Лисичанськ,

№231/232 Івано-Франківськ – Генічеськ,

№217/218 Київ – Рахів,

№743/744 Київ – Львів.

Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки у залізничні каси чи через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості.

Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Нещодавно в Україні вирішили зменшити кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер їх є три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.

Відтак 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

Загалом на Львівщині станом на ранок 14 серпня підтверджено 11658 випадків інфікування коронавірусом.

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