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Лише у трьох районах Львівщини не виявили коронавірусу

Вероніка Рой

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Коронавірус діагностували у 11 658 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у трьох районах та у чотирьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Коронавірус на Львівщині підхопили 11 658 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1549 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 184.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 5569 пацієнтів, на другому місці стоїть Пустомитівщина – 975 пацієнтів, далі йдуть Яворівський – 805 пацієнтів і Жовківський райони – 603 пацієнти. Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Трускавці і Новому Роздолі.

При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Червонограді, Моршині, Трускаввці та Новому Роздолі, а також у трьох районах області: Пустомитівському, Кам’янка-Бузькому та Дрогобицькому району.

Так, COVID-19 виявили у мешканців:

  • м. Львова – 5569 (+ 68),
  • Пустомитівського району – 975 (0),
  • Яворівського району – 805 (+6),
  • Жовківського району – 603 (+11),
  • Миколаївського району– 488 (+10),
  • Кам’янка-Бузького району – 401 (0),
  • Городоцького району–355 (+1),
  • м. Дрогобич– 227 (+1),
  • Сокальського району – 244 (+11),
  • Перемишлянського району – 226 (+2),
  • м.Самбір – 178 (+3),
  • Жидачівського району– 163 (+12),
  • Золочівського району– 137 (+6),
  • Самбірського району – 130 (+5),
  • м. Червоноград – 117 (0),
  • Мостиського району– 117 (+1),
  • Стрийського району – 110 (+2),
  • Дрогобицького району – 102 (0),
  • м.Стрий – 101 (+1),
  • Буського району– 103 (+4),
  • Турківського району – 90 (+1),
  • Бродівського району– 85 (+13),
  • Старосамбірського району – 61 (+2),
  • м. Борислав – 55 (+1),
  • Сколівського район у– 55 (+2),
  • Радехівського району – 48 (+1),
  • м. Трускавець – 38 (0),
  • м.Новий Розділ – 34 (0),
  • м. Стебник – 30 (0),
  • м.Моршин– 8 (+1).

Побороли коронавірус 3157 жителів Львівської області (+56 за добу), ще 314 осіб (+0 за добу) померли від ускладнень.

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

Через високий рівень захворюваності в області розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

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