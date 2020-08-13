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У 6 районах Львівщини не виявили нових хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

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Коронавірус діагностували у 11 474 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у шістьох районах та містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Коронавірус на Львівщині підхопили 11 474 людини. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1756 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 166.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 5501 пацієнт, на другому місці стоїть Пустомитівщина – 975 пацієнтів, далі йдуть Яворівський – 799 пацієнтів і Жовківський райони – 592 пацієнти. Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Трускавці і Новому Роздолі.

При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Трускавці, Моршині, Стебнику, Червонограді, Стрию та Бориславі, а також у шістьох районах області: Сколівському, Радехівському, Сокальському, Турківському, Старосамбірському та Перемишлянському.

Так, COVID-19 виявили у мешканців:

  • м. Львова – 5501 (+ 68),
  • Пустомитівського району – 975 (+5),
  • Яворівського району – 799 (+2),
  • Жовківського району – 592 (+9),
  • Миколаївського району– 478 (+9),
  • Кам’янка-Бузького – 401 (+6),
  • Городоцького району–355 (+12),
  • м. Дрогобич– 226 (+14),
  • Сокальського району – 233 (0),
  • Перемишлянського району – 224 (0),
  • м.Самбір – 175 (+7),
  • Жидачівського району– 151 (+4),
  • Золочівського району– 131 (+6),
  • Самбірського району – 125 (+13),
  • м. Червоноград –  117 (0),
  • Мостиського району– 116 (+2),
  • Стрийського району – 108 (+4),
  • Дрогобицького району – 102 (+2),
  • м.Стрий – 100 (0),
  • Буського району– 99 (+1),
  • Турківського району – 89 (0),
  • Бродівського району– 72 (+1),
  • Старосамбірського району – 59 (0),
  • м. Борислав – 54 (0),
  • Сколівського район у– 53 (0),
  • Радехівського району – 47 (0),
  • м. Трускавець – 38 (0),
  • м.Новий Розділ – 34 (+1),
  • м. Стебник – 30 (0),
  • м.Моршин– 7 (0).

Побороли коронавірус 3101 житель Львівської області (+61 за добу), ще 314 осіб (+4 за добу) померли від ускладнень.

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

Через високий рівень захворюваності в області розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

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