У 6 районах Львівщини не виявили нових хворих на коронавірус

Коронавірус діагностували у 11 474 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у шістьох районах та містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Коронавірус на Львівщині підхопили 11 474 людини. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1756 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 166.
Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 5501 пацієнт, на другому місці стоїть Пустомитівщина – 975 пацієнтів, далі йдуть Яворівський – 799 пацієнтів і Жовківський райони – 592 пацієнти. Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Трускавці і Новому Роздолі.
При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Трускавці, Моршині, Стебнику, Червонограді, Стрию та Бориславі, а також у шістьох районах області: Сколівському, Радехівському, Сокальському, Турківському, Старосамбірському та Перемишлянському.
Так, COVID-19 виявили у мешканців:
- м. Львова – 5501 (+ 68),
- Пустомитівського району – 975 (+5),
- Яворівського району – 799 (+2),
- Жовківського району – 592 (+9),
- Миколаївського району– 478 (+9),
- Кам’янка-Бузького – 401 (+6),
- Городоцького району–355 (+12),
- м. Дрогобич– 226 (+14),
- Сокальського району – 233 (0),
- Перемишлянського району – 224 (0),
- м.Самбір – 175 (+7),
- Жидачівського району– 151 (+4),
- Золочівського району– 131 (+6),
- Самбірського району – 125 (+13),
- м. Червоноград – 117 (0),
- Мостиського району– 116 (+2),
- Стрийського району – 108 (+4),
- Дрогобицького району – 102 (+2),
- м.Стрий – 100 (0),
- Буського району– 99 (+1),
- Турківського району – 89 (0),
- Бродівського району– 72 (+1),
- Старосамбірського району – 59 (0),
- м. Борислав – 54 (0),
- Сколівського район у– 53 (0),
- Радехівського району – 47 (0),
- м. Трускавець – 38 (0),
- м.Новий Розділ – 34 (+1),
- м. Стебник – 30 (0),
- м.Моршин– 7 (0).
Побороли коронавірус 3101 житель Львівської області (+61 за добу), ще 314 осіб (+4 за добу) померли від ускладнень.
Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.
Через високий рівень захворюваності в області розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.
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Ольга Денисяка