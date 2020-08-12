У підрозділах окупаційних військ РФ не припиняються самогубства та дезертирства, – штаб ООС

Штаб Операції об’єднаних сил інформує, що у російських окупантів на Донбасі дуже низький морально-психологічний стан. Зокрема, не припиняються самогубства та дезертирство, вживання алкоголю та наркотиків.

«Попри те, що українські воїни сумлінно дотримуються усіх заходів повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, збройні формування РФ на окупованому Донбасі продовжують нести втрати особового складу», – зазначають у штабі ООС.

За даними розвідки Об’єднаних сил, за два з половиною тижні перемир’я, підрозділи противника через необережне поводження зі зброєю, ДТП, підрив на невідомих вибухових пристроях на своїх позиціях втратили 9 чоловік загиблими і ще 15 пораненими.

«У підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Не припиняються самогубства та дезертирство особового складу, вживання алкоголю та наркотиків», – інформують у штабі.

Командування Об’єднаних сил наголошує, що у разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів, при спробах захоплення територій з боку збройних формувань Російської Федерації, військовослужбовці Об’єднаних сил завжди дають і будуть давати відповідь.

Як повідомляв Львівський портал, під час засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) 22 липня дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня. У Кремлі заявили, що Росія не є учасницею війни на Донбасі, тому не може гарантувати дотримання перемир’я бойовиками так званих «ДНР» і «ЛНР».