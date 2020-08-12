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У Львові відновить роботу маршрут №6А

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 14 серпня, у зв’язку з  відкриттям для руху квазікільця на вул. Шевченка відновить роботу автобусний маршрут №6А. Про це інформує АТП-1.

 

Маршрут №6А проходитиме через вул. Шевченка, Левандівську, Сяйво, Городоцьку до пл. Галицької. На маршруті курсуватимуть вісім автобусів великої місткості. Після вивчення пасажиропотоку графік руху може бути скоригований.

Натомість маршрут №49 поки що не курсуватиме.

Нагадаємо, 14 березня для руху транспорту перекрили частину вул. Шевченка через ремонтні роботи з облаштуванням квазікільця. Через це відбулися зміни у схемах руху автобусних маршрутів № 6А, 49 і трамвайного маршруту № 7.

Раніше Львівський портал повідомляв, що повністю відремонтовану вулицю Шевченка планують відкрити до кінця 2020 року.

Реконструкцію вул. Т. Шевченка (від вул. Залізничної до вул. Левандівської) проводить ТзОВ «Онур». Також проєкт передбачає облаштування квазікільця на вул. Т. Шевченка, вул. Левандівській і вул. Залізничній. Загальна довжина усіх відновлених вулиць становить 837 м. Бюджету Львова ці роботи обійдуться у 89,6 млн грн.

Відкривати відреконструйовану вул. Т. Шевченка будуть почергово.

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