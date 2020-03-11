Через закриття на ремонт вулиці Шевченка перестане курсувати маршрут № 6а

У суботу, 14 березня, буде перекрито для руху транспорту частина вул. Шевченка через ремонтні роботи з облаштуванням квазікільця. Відповідно відбудуться зміни у схемах руху автобусних маршрутів № 6а, 49 і трамвайного маршруту № 7. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, з 7 березня і до 31 серпня 2020 року перекрито рух транспорту на вул. Левандівській (від будинку № 14 до вул. Шевченка) та на вул. Залізничній (від будинку № 19 до вул. Шевченка).

«Наступний етап – перекриття самої вулиці Шевченка та безпосередній початок робіт. Так, вул. Шевченка перекриють вже у цю суботу, 14 березня, тому міський маршрут № 6а, який з’єднував Рясне та центр міста, призупинить свою роботу. Натомість маршрут № 49 почне курсувати не по вул. Шевченка, а по пр. Чорновола. Також для того, аби маршрути № 47 та № 49 змогли вивозити всіх людей з мікрорайону Рясне, буде додано по 5 автобусів на кожний маршрут», – зазначив заступник директора департаменту житлового господарства Андрій Білий.

За словами директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександра Одинця, вузол на вулиці Шевченка сподіваються завершити до кінця літа.

Як зазначила директорка ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова, проєкт з облаштування квазікільця на вул. Шевченка є надзвичайно складним з інженерної точки зору.

«Дійсно, цей проєкт з транспортним кільцем вул. Шевченка-Левандівська дуже складний з точки зору інженерії. Зараз прокладається новий водопровід та нова каналізація та заміна колектору саме на стику вул. Левандівської-Шевченка буде врізка в камеру. Камера дуже складна, тому потребує перекриття об’єкта в цілому», – сказала вона.

Зауважимо, що зараз ремонт вул. Шевченка відбувається на відрізку від вул. Залізничної до вул. Левандівської і передбачає організацію кільцевого руху по вул. Т. Шевченка, вул. Левандівська, вул. Залізнична.

Проєктом передбачено повне розбирання дорожнього одягу і тротуарів вулиць Шевченка та Залізничної в межах необхідних для виконання будівельних робіт та реконструкції, розбирання асфальтобетонного покриття по вул. Левандівській, реконструкція всіх інженерних мереж, демонтаж існуючих трамвайних колій в межах проектування, демонтаж існуючого дорожнього одягу з покриттям із мозаїки і бруківки, влаштування нових трамвайних колій, влаштування проїзних частин; тротуарів; велосипедних доріжок; технічних тротуарів, дорожньої розмітки; світлофорних об’єктів, влаштування контактної мережі трамваю, зовнішнього вуличного освітлення, благоустрій вуличного простору, проектом передбачається заходи для маломобільних груп населення.

Нагадаємо, 30 січня розпочалася перша частина ремонту вул. Шевченка. Як відомо, цю вулицю ремонтуватимуть у три черги. Перша черга – це квазікільце, друга – ремонт від церкви св. Анни і до вул. Ярослава Мудрого, а третя черга – від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної.

Вартість ремонтних робіт першої частини становить більше 80 млн грн. Першу частину, яка передбачає ремонт квазікільця, буде завершено до кінця вересня 2020 року.

Також Львівський портал інформував, що через проведення ремонтних робіт з 7 березня перекрили вулицю Левандівську, у зв’язку з цим відбулися зміни у схемах руху громадського транспорту.

Фото: ЛМР