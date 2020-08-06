Міністр охорони здоров’я перевіряє львівські лікарні

6 серпня до Львова приїхав міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Посадовець відвідав відділення трансплантології міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Також він перевірить роботу обласної інфекційної лікарні та онкологічного центру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Робочий візит міністр розпочав з міської клінічної лікарні швидкої медично допомоги, де з квітня розпочало працювати відділення трансплантології, та вже зроблено 5 операцій: 4 трансплантації нирок і трансплантація серця.

«У нас є мета, щоб за 2−3 роки наша країна мала трансплантаційну незалежність. Ми хочемо, щоб наші громадяни не їздили по світу, не їздили за кордон на лікування, на трансплантацію. Все це ми можемо робити в Україні, лише потрібно для цього створити відповідні умови. І саме цим ми активно займаємося у цьому році. У нас є чіткий план, і за 2−3 роки ми зможемо досягти цієї незалежності і наші мешканці, які потребують такої допомоги, будуть лікуватися вдома, в Україні», – зазначив міністр.

Також він заявив, що планує відвідати обласну клінічну інфекційну лікарню та Львівський онкологічний регіональний лікувальний діагностичний центр. Після того відбудеться нарада в ЛОДА. На порядку денному буде питання щодо імунізації, щодо вакцинації населення, оскільки знизився рівень охоплення щепленнями.

«У різних регіонах ситуація є різною. Від 3% до 27% є зниження по різних регіонах, і Львівська область знаходиться серед лідерів. Важливо, щоб ми не збивалися з календаря щеплень. Багато хто не робив їх в період карантину, тому маємо активізуватися в цьому напрямку», – додав Максим Степанов.

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Фото: ЛМР, Facebook/ Лікарня швидкої медичної допомоги