Першої вакцини від COVID-19 вистачить для 20% українців

Коли у світі зареєструють першу ефективну вакцину від коронавірусу, Україна планує придбати 8 млн доз. Їх вистачить, аби зробити щеплення близько 20% населення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Станом на початок серпня у світі тривають клінічні дослідження 25 вакцин-кандидатів проти COVID-19, шість із яких уже перебувають на завершальній стадії випробувань. Заплановано, що остаточні результати досліджень будуть готові ще до кінця цього року, а серійне виробництво вакцини розпочнеться на початку 2021-го.

Нещодавно Україні погодили право подати свою заявку на купівлю вакцини проти коронавірусу, коли її буде зареєстровано. Як розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, Україна планує отримати 8 млн доз, яких вистачить на те, аби провести щеплення 20% населення.

«3 серпня було підтверджено право уряду України на подання заявки для отримання за механізмом COVAX вакцини від коронавірусу в разі її реєстрації. Вакцина буде використовуватися для профілактики коронавірусної хвороби у людей з груп ризику та окремих вікових категорій. Кожна країна, якій надано право звернутися по вакцину, отримує її в обсязі, який дозволить провести щеплення близько 20% населення. Для України це близько 8 млн доз. Для населення ця вакцина буде безкоштовною або за спеціальною ціною», – відзначив Віктор Ляшко.

Аби уникнути черг у медзакладах, лікар призначатиме конкретний час для проведення щеплення. Крім цього, у лікарнях розроблять окремі маршрути пересування тих людей, які прийшли на вакцинацію.

Україна також веде перемовини із виробниками та урядами інших країн, аби придбати додаткові партії вакцини для того, щоб провести щеплення від COVID-19 усім українцям із групи ризику. Крім цього, вакцину, яка буде сертифікована, хочуть завести на ринок України, аби її могли купувати суб’єкти господарювання для своїх працівників.

Нагадаємо, нещодавно головний санітарний лікар України Віктор Ляшко говорив, що вакцинувати від коронавірусу потрібно всіх, у кого не буде протипоказань. Першочергово щеплення мали б робити медикам та працівникам силових структур, згодом – людям похилого віку, які є у групі ризику.

За словами Ляшка, найближчою до винайдення вакцини від коронавірусу є компанія з Китаю. Попередньо відомо, що одна доза буде коштувати близько 20 доларів. Для повної вакцинації людині потрібно ввести дві такі дози.

Як писав Львівський портал, президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1 млн доларів тому, хто винайде дієву вакцину від коронавірусу.

Станом на середину червня в Європі вже замовили 400 млн доз вакцини від COVID-19, яку розробляє компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Нещодавно у Великій Британії на людях випробовували ще одну вакцину від коронавірусу. Детальніше – тут.

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