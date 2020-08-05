COVID-19 підхопили вже більше 75 тисяч українців

В Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 75 490 людей. За останню добу виявили 1271 хворого, 24 пацієнти померли. Львівщина залишається абсолютним антилідером за рівнем захворюваності. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Станом на ранок середи, 5 серпня, в Україні лабораторно підтвердили 75 490 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 1271 нового хворого, ще 914 людей одужали, втім 24 особи померли.

Загалом недугу побороли вже 41 527 хворих. Від ускладнень COVID-19 померли 1788 осіб.

Наразі коронавірус виявили у:

Львівська область — 10 223 випадки;

м. Київ — 8812 випадків;

Рівненська область — 6442 випадків;

Чернівецька область — 6298 випадків;

Закарпатська область — 5462 випадки;

Івано-Франківська область — 5168 випадків;

Харківська область — 4239 випадків;

Волинська область — 4064 випадки;

Київська область — 3942 випадки;

Одеська область — 3638 випадків;

Тернопільська область — 3149 випадків;

Вінницька область — 2880 випадків;

Житомирська область — 2009 випадків;

Дніпропетровська область — 1474 випадки;

Хмельницька область — 1232 випадки;

Черкаська область — 959 випадків;

Донецька область — 926 випадків;

Чернігівська область — 920 випадків;

Запорізька область — 871 випадок;

Кіровоградська область — 711 випадків;

Миколаївська область — 658 випадків;

Сумська область — 570 випадків;

Полтавська область — 472 випадки;

Херсонська область — 236 випадків;

Луганська область — 135 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Загалом тут захворіли вже більше 10 тисяч людей. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Нагадаємо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

До «помаранчевої» увійшли: Львів, Миколаївський район, Перемишлянський район та Пустомитівський район. Проте Львів не ввів усіх обмежень, які передбачає «помаранчева» зона. Що заборонено у місті, читайте за цим посиланням.

До «жовтої» зони віднесли: Жовківський район, Яворівський район і Кам’яно-бузький район. Решта районів Львівської області належать до «зеленої» зони.

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