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Вступ у ВНЗ: на які спеціальності збільшили кількість бюджетних місць

Вероніка Рой

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У 2020 році загалом по Україні державне замовлення за освітнім ступенем «Бакалавр» складає 84,6 тисяч місць, що на 5,9% більше, ніж у 2019 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерстві освіти і науки.

«У 2020 році збільшилась кількість випускників 11-х класів на 11%, у порівнянні із 2019, тож і державне замовлення на бакалаврів та магістрів на основі повної загальної середньої освіти було відповідно збільшено», – повідомив гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров 29 липня під час пресбрифінгу щодо попередніх результатів ЗНО та початку вступної кампанії.

Державне замовлення на підготовку бакалаврів у виша збільшено зокрема на такі галузі технічного та освітнього профілю, як:

  • Інформаційні технології – на 39,9%;
  • Механічна інженерія – на 13,3%;
  • Електрична інженерія – на 11,6%;
  • Виробництво та технології – на 11,1%;
  • Гуманітарні науки – на 10,8%;
  • Хімічна та біоінженерія – на 10,0%;
  • Електроніка та телекомунікації – на 10,0%;
  • Аграрні науки та продовольство – на 9,1%;
  • Математика та статистика – на 8,8%.

Водночас зменшено обсяг державного замовлення для бакалаврів на ті спеціальності, кількість випускників яких на ринку праці відчутно переважає потребу. Зокрема це:

  • Сфера обслуговування – на 47,4%:
  • Журналістика – на 30,3%;
  • Управління та адміністрування – на 24,0%;
  • Право – на 17,6%;
  • Соціальні та поведінкові науки – на 11,6%;
  • Міжнародні відносини – на 6,3%.

Обсяг держзамовлення за освітнім ступенем «Магістр» на основі ОС бакалавра становить у 2020 році  45 тис місць.

«Держзамовлення на магістрів на основі ОС бакалавра цього року менше від минулого, що пов’язано зі зменшенням обсягу випуску бакалаврів, але потрібно віддати належне керівництву МОН, яке змогло відстояти збільшення таких місць у порівнянні з проєктними цифрами постанови», – зазначив Олег Шаров.

Цього року на аспірантуру та докторантуру державне замовлення складає  4 288 та 431 місць відповідно.

Нагадаємо, реєстрація електронних кабінетів для подання заяв на вступ до вишів стартувала 1 серпня о 10:00.

Раніше у МОН назвали новації вступної кампанії-2020. Додамо, що через пандемію коронавірусу терміни проведення ЗНО та вступної кампанії змістилися. Крім цього Верховна Рада дозволила випускникам окупованих територій вступати до будь-якого українського вишу, не складаючи ЗНО.

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