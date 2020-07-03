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Випускникам із окупованого Криму і Донбасу дозволили вступати у виші без ЗНО

Наталя Дуляба

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Верховна Рада дозволила випускникам окупованих територій вступати до будь-якого українського вишу, не складаючи ЗНО. Відповідні зміни до законодавства сьогодні, 3 липня, прийняв парламент. «За» проголосували 310 нардепів із 368 зареєстрованих у сесійній залі, пише Уніан.

 

Так, Верховна Рада ухвалила президентський закон про внесення змін до ЗУ «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб із тимчасово окупованих територій Криму та Севастополя, Донецької та Луганської областей (№3734).

Зокрема, закон встановлює, що за бажанням осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія АР Крим і Севастополя, забезпечується безоплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих курсах закладів вищої освіти тривалістю до одного року з наступним вступом до закладів вищої освіти як внутрішньо переміщених осіб у порядку, визначеному Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

Для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія АРК і Севастополя, які отримали документ про повну загальну середню освіту, прийом на навчання до закладів вищої освіти здійснюється у межах установлених квот прийому до закладів вищої освіти України.

Розмір квоти для прийому осіб, місцем проживання яких є ці території, встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки для закладів вищої освіти.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, народний депутат від «Слуги народу» Сергій Бабак, закон вводить можливість вступу до українських вишів без ЗНО випускникам окупованих територій і територій населених пунктів на лінії зіткнення. Такі особи вступатимуть у вищий навчальний заклад, складаючи іспити.

За словами Бабака, зараз вступ за квотою було передбачено лише для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АРК і Севастополя, і лише до певних закладів вищої освіти.

«Молодь з окупованих територій матиме змогу вступати без складання зовнішнього незалежного оцінювання до будь-якого закладу вищої освіти в Україні, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз. У кожному виші діятимуть квоти, і абітурієнти, які вступають на навчання з непідконтрольної території, конкуруватимуть в межах цієї квоти», – пояснив Сергій Бабак.

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