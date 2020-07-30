У МОН назвали новації вступної кампанії-2020

У суботу, 1 серпня, розпочнеться реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів вищої освіти. Цьогоріч вступники матимуть змогу подати 5 заяв на бюджетну форму навчання та необмежену кількість заяв на контракт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

«З 1 серпня з 10:00 розпочинається реєстрація електронних кабінетів для вступників, які подаватимуть заяви в електронній формі. Вступники зможуть подати заяви з 13 до 22 серпня. Хочемо наголосити і заспокоїти вступників, що зареєструвати електронний кабінет вони зможуть протягом всього періоду подання заяв», – зазначив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

Крім того, стало можливим подання електронних заяв вступниками пільгових категорій, які мають хоча б один сертифікат ЗНО 2017-2020 років. Для цього їм потрібно перед поданням заяв звернутися до одного із закладів вищої або фахової передвищої освіти із підтверджуючими документами для внесення їх до «Реєстру осіб із спеціальними умовами».

«Сьогодні-завтра відбуватиметься тестування електронних кабінетів. Просимо вступників максимально долучитися до цього процесу. Однак звертаємо увагу на те, що вони працюватимуть із тестовою версією і всі внесені тестові заяви будуть видалені із системи увечері 30 липня. Тестовий логін і пароль також не будуть працювати», – наголосив Андрій Вітренко.

Для подання заяв до вишів вступники реєструють свій електронний кабінет. Покрокові інструкції та відеороз’яснення щодо того, як створювати та реєструвати електронний кабінет розміщені на сайті МОН.

Ті вступники, які йдуть на бюджет та мають право складати вступні іспити замість ЗНО чи вступають на спеціальності за творчим конкурсом, мають вже зараз зареєструватися в закладі вищої освіти, щоб пройти вступні випробування з 1 до 12 серпня. Для вступників на контрактну форму заклади можуть встановлювати додаткові терміни проведення іспитів та творчих конкурсів у період з 13 до 22 серпня.

У цьому році освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» будуть створені у всіх ЗВО, що знаходяться у сфері підпорядкування не тільки МОН, а й МОЗ, Мінкульту, та у трьох закладах вищої освіти системи МВС.

Крім того, тепер у межах окремої квоти участь у конкурсному відборі братимуть не тільки вступники з АР Крим та м. Севастополь, але й вступники з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, лінії зіткнення.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу терміни проведення ЗНО та вступної кампанії змістилися. Крім цього Верховна Рада дозволила випускникам окупованих територій вступати до будь-якого українського вишу, не складаючи ЗНО.

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