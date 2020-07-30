ОСТАННІ НОВИНИ

У МОН назвали новації вступної кампанії-2020

Вероніка Рой

|

У суботу, 1 серпня,   розпочнеться реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів вищої освіти. Цьогоріч вступники матимуть змогу подати 5 заяв на бюджетну форму навчання та необмежену кількість заяв на контракт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

 

«З 1 серпня з 10:00 розпочинається реєстрація електронних кабінетів для вступників, які подаватимуть заяви в електронній формі. Вступники зможуть подати заяви з 13 до 22 серпня. Хочемо наголосити і заспокоїти вступників, що зареєструвати електронний кабінет вони зможуть протягом всього періоду подання заяв», – зазначив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

Крім того, стало можливим подання електронних заяв вступниками пільгових категорій, які мають хоча б один сертифікат ЗНО 2017-2020 років. Для цього їм потрібно перед поданням заяв звернутися до одного із закладів вищої або фахової передвищої освіти із підтверджуючими документами для внесення їх до «Реєстру осіб із спеціальними умовами».

«Сьогодні-завтра відбуватиметься тестування електронних кабінетів. Просимо вступників максимально долучитися до цього процесу. Однак звертаємо увагу на те, що вони працюватимуть із тестовою версією і всі внесені тестові заяви будуть видалені із системи увечері 30 липня. Тестовий логін і пароль також не будуть працювати», – наголосив Андрій Вітренко.

Для подання заяв до вишів вступники реєструють свій електронний кабінет. Покрокові інструкції та відеороз’яснення щодо того, як створювати та реєструвати електронний кабінет розміщені на сайті МОН.

Ті вступники, які йдуть на бюджет та мають право складати вступні іспити замість ЗНО чи вступають на спеціальності за творчим конкурсом, мають вже зараз зареєструватися в закладі вищої освіти, щоб пройти вступні випробування з 1 до 12 серпня. Для вступників на контрактну форму заклади можуть встановлювати додаткові терміни проведення іспитів та творчих конкурсів у період з 13 до 22 серпня.

У цьому році освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» будуть створені у всіх ЗВО, що знаходяться у сфері підпорядкування не тільки МОН, а й МОЗ, Мінкульту, та у трьох закладах вищої освіти системи МВС.

Крім того, тепер у межах окремої квоти участь у конкурсному відборі братимуть не тільки вступники з АР Крим та м. Севастополь, але й вступники з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, лінії зіткнення.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу терміни проведення ЗНО та вступної кампанії змістилися. Крім цього Верховна Рада дозволила випускникам окупованих територій вступати до будь-якого українського вишу, не складаючи ЗНО.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Подорож у тропічний рай: як біля Львова вирощують банани, папаю та маракуйю
Вероніка РОЙ
Подорож у тропічний рай: як біля Львова вирощують банани, папаю та маракуйю

Ви, мабуть, переконані, що екзотичні фрукти, банани, лимони, гранати, лайм, ростуть десь далеко від України у теплих кра...

Стратегія успіху: як «АТБ» підкорює наш західний регіон
Ірина ВЕЛИЧКО
Стратегія успіху: як «АТБ» підкорює наш західний регіон

Минулого вікенду Україна відзначила День торгівлі – свято фахівців, від яких залежить комфорт, якість і безпека товарів....

Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...