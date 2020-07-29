У Львові мешканці 44 будинків досі залишаються без гарячої води

Станом на 29 липня ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає гарячу воду до 1056 будинків. Без гарячого водопостачання залишаються 44 будинки: 2 – у Галицькому районі, 36 – у Личаківському, 1 – у Сихівському, 2 – у Франківському, та 3 – у Шевченківському. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією диспетчерської служби ЛМКП «Львівтеплоенерго», гарячу воду отримують 9 будинків Галицького району. Без гарячого водопостачання 2 будинки – на вул. Венеціанова, 15 і вул. Вітовського, 38 – через ремонтні роботи на газовому обладнанні.

У Личаківському районі гарячу воду отримують 77 будинків, без води – 36 будинків.

Так, через гідравлічні випробування внутрішньоквартальних теплових мереж до котелень на вул. Таджицька, 4а, вул. Довбуша, 20, вул. Солодова, 6, вул. Братуня, 9, до 30 липня призупинено подачу гарячої води в будинки на вул. Пасічна, 22, 38, 42, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 62б, 62 В, 70, Медової Печери, 5, 7, 9, 11, 27, 29, 39, 39а, Таджицька, 11а, Довбуша, 6а, Піскова, 7, 9, Солодова, 10, Студентська, 2; Коциловського, 20, 28, Братуня, 3, род. Крушельницьких, 3, 5.

Також будинки на вул. Ольжича, 13, Павлика, 3 Левицького, 25а, Академіка Павлова, 6, 6б не отримують гарячу воду через ремонтні роботи на газовому обладнанні.

У Сихівському районі без гарячої води залишається 1 будинок на вул. Вернадського, 12, який не отримує гарячу воду через пориви внутрішньобудинкової системи. Роботи виконують балансоутримувачі будинків. Після завершення ремонтних робіт, ЛМКП «Львівтеплоенерго» відновить подачу гарячої води.

У Франківському районі гарячу воду отримує 271 будинок, без гарячої води 2 будинки.

Будинки на вул. Пулюя, 33а, 38 не отримують гарячу воду через ліквідацію пориву на тепловій мережі до ЦТП на вул. Пулюя, 36а. Завершити роботи й відновити подачу гарячої води планують до 31 липня.

У Шевченківському районі гарячу воду отримують 264 будинки, без гарячої води — 3 будинки. Зокрема, не подається гаряча вода до будинку на вул. Щепова, 4, вул. Очаківська, 5, 7 через ліквідацію поривів на тепловій мережі. Відновити гаряче водопостачання у будинок на вул. Щепова, 4 планують до 1 серпня, а в будинки на вул. Очаківська, 5, 7 – до 3 серпня.

Як повідомляв Львівський портал, із 15 червня у Львові стартували гідравлічні випробування тепломереж, на час яких призупиняється подача гарячої води мешканцям.

Раніше у мерії обіцяли провести цьогорічні гідравлічні випробування після завершення карантину.

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