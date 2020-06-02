Через гідравлічні випробування у Львові місяць не буде гарячої води. Графік

Із 15 червня у Львові стартують гідравлічні випробування тепломереж ТЕЦ-1, ТЦ «Південна» і ТЦ «Північна». Через це львів’яни майже на місяць залишаться без гарячої води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Із 15 червня розпочинаються гідравлічні випробування на ТЕЦ-1. Відтак до 13 липня гарячої води на Сихові не матимуть мешканці таких вулиць:

пр. Червоної Калини;

вул. Морозна;

вул. Сихівська;

вул. Зубрівська;

вул. Манастирського;

вул. Довженка;

вул. Хуторівка;

вул. Чукаріна;

вул. Хоткевича;

вул. Полуботка;

вул. Кавалерідзе;

вул. Антоненка-Давидовича;

вул. Коломийська;

вул. Кос-Анатольського;

вул. Трильовського;

вул. Вернадського;

вул. Антонича;

вул. Драгана;

вул. Скрипника;

вул. Освицька;

вул. Стрийська;

вул. Боднарська;

вул. Скорини;

вул. Гашека.

Без гарячої води залишаться й жителі мікрорайону «Новий Львів»: вул. Чмоли, Тернопільська, Ярославенка, Мишуги, Тіверська, П. Мирного, Запорізька, Героїв Крут, Литовська, Литвиненка, Угорська, Навроцького, Карбишева, Кам’янецька, Енергетична, Карманського).

Також гарячої води не буде на вулицях:

Лазаренка, Сахарова, Куликівська, Єфремова, Героїв Майдану, Лукаша, Моршинська, Кастелівка, Вітовського, Наукова, Володимира Великого та прилеглих до них вулиць (Рубчака, Тролейбусна, Кн. Ольги, Симоненка, Пулюя, Бойчука, Кульпарківська та інші);

Шафарика, Дж. Вашингтона, Пасічна, Лисеницька, Китайська, Ярошинської, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена.

Із 15 червня до 13 липня триватимуть гідравлічні випробування й на ТЦ «Північна». Відтак без гарячого водопостачання залишаться споживачі Шевченківського району:

вул. Грінченка, Чигиринська, Мідна, Б. Хмельницького, Мазепи, Миколайчука, Щурата, Дж. Леннона, Плугова, Студинського, Хвильового, Лінкольна, Тичини, Льняна, Інструментальна, Замарстинівська, П. Панча, Варшавська, Ю. Липи, пр. Чорновола, Підголоско, Плужника, Масарика, Окуневського, Кошиця, Сосюри, Липинського, Джерельна, Сорочинська.

Також із 15 червня гідравліку тепломереж проводитиме й ЛКП «Залізничнетеплоенерго». Тож гарячої води до 26 червня не матимуть жителі таких вулиць:

вул. Виговського, 72; Сигнівка, 3, 5, 7, 9, 11; Любінська, 150-164 (парні); Патона, 2-35; П. Полтави, 34; Ряшівська, 7, 9, 13, 15, 27; Кричевського, 65 – від котельні на вул. Патона, 2-А; вул. Баштанна, 1, 3; Виговського, 1-37 (непарні); Гірника, 1; Городоцька, 241-249 (непарні); Головатого, 1−7; Караджича, 13, 14, 14-А, 16, 29-А, Б, В; Любінська, 94-104 (парні); Мисливська, 15, 27, 29; Яворницького, 1-А–11; Патона, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 12 – від котельні на вул. Караджича, 11аА; вул. С. Петлюри, 2-53; Любінська, 89-107 (непарні); Виговського, 39-65 (непарні); Кульчицька, 1−16-В; Кульпарківська, 128-142 (парні); Чуваська, 29; Садова, 27-А – від котельні на вул. С. Петлюри, 4-А; вул. Кульпарківська, 154-180 (парні); Виговського, 67-89 (непарні); Садова, 7, 9, 13, 15; С. Петлюри, 34 – від котельні на вул. Кульпарківська, 95-А; вул. Роксоляни, 33; Широка, 64-100 (парні); Суботівська, 2 –від котельні на вул. Широка, 79-А; вул. Сяйво, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Широка, 29, 75, 77; Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62; Ангарна, 18; Планерна, 12; Доробок, 48; Сластіона, 58; Низинна, 52, 60 – від котельні на вул. Сяйво, 17-А; вул. Роксоляни, 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65-А; Повітряна, 92, 94, 65, 88, 68; Сірка, 2, 25; Суботівська, 7, 9, 11, 8, 10, 12; Низинна, 2, 4, 5; Мундяка, 8; Калнишевського, 1, 2, 4, 4-А, 6 – від котельні на вул. Роксоляни, 26-А; вул. Шевченка, 318-416 (парні); Річицька, 9 – від котельні на вул. Шевченка, 362а; вул. Біберовича, 9, 11,13-А; Ожинова, 1; Порічкова, 15 – від котельні на вул. Ожинова, 5; всі будинки на вул. Величковського – від котельні на вул. Величковського, 1.

У міськраді Львова пояснюють: гідравлічні випробування проводять відповідно до чинного законодавства. Вони потрібні для того, щоб підготуватися до зими.

«Гідравлічні випробування проводяться для того, щоб якісно підготувати мережі до зими. Ми до цього процесу готуємось влітку – проводимо ремонтні роботи. Самі випробування «Львівтеплоенерго» буде проводити з 15 по 21 червня, але після цього впродовж 3 тижнів ми будемо ремонтувати інженерні мережі. Це потрібно, щоб ми плавно запускали опалення, щоб не було поривів, і всі будинки одномоментно були забезпечені теплом», – наголосила заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Раніше у мерії обіцяли провести цьогорічні гідравлічні випробування після завершення карантину.

Як писав Львівський портал, гідравлічні випробування у Львові зазвичай тривають близько місяця і створюють незручності для мешканців, оскільки на цей час зупиняється подача гарячої води до будинків. У квітні 2018 року львів’яни навіть створили петицію до міської ради з проханням припинити довгострокові гідравлічні випробування і скоротити термін їхнього проведення всього до 7 днів.

Депутати Львівської міськради підтримали цю петицію і встановили, що термін проведення гідравлічних випробувань не повинен перевищувати трьох тижнів. Втім якщо за цей час будуть виявлені аварійні ділянки на мережах, то роботи продовжуватимуть.