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Майже сотня нардепів хоче звільнити очільника МОЗ

Наталя Дуляба

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У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Про це пише УП.

 

Постанову про звільнення очільника МОЗ (№3938) зареєстрували 27 липня. Зараз її передали на розгляд керівництву Верховної Ради.

Підписи під проєктом постанови про звільнення Максима Степанова поставили 96 народних депутатів майже з усіх фракцій парламенту.

Підставами для звільнення Степанова парламентарі зазначили «його непридатність до виконання посадових обов’язків, некомпетентність та професійну недбалість».

Зокрема, нардепи вважають, що під його керівництвом МОЗ не може протидіяти COVID-19 і навіть костюми для медиків було закуплено за вдвічі завищеними цінами, а отримали вони їх із затримкою у кілька місяців.

Окрім того, у партії «Голос» зазначають, що через бездіяльність Степанова зірвано процес закупівлі ліків для тяжкохворих українців. Так, ДП «Медзакупівлі України» три місяці чекало на наказ МОЗ, який би дозволив їм розпочати процес.

У пресслужбі партії додають, що велика частина держпрограм не передана міжнародним організаціям, а це означає, що хворі на гепатит, туберкульоз, легеневу гіпертензію та інші захворювання просто будуть помирати без ліків.

Народні депутати вважають, що Максим Степанов ставить під загрозу роботу українських лікарень, атакуючи керівництво Національної служби здоров’я України. Зокрема, у червні міністр без конкурсу хотів змінити голову НСЗУ, а минулого тижня на розгляд Кабміну намагалися винести рішення про звільнення нинішньої керівниці НСЗУ Оксани Мовчан та ще одного топ-менеджера відомства – Наталії Рябцевої.

Як писав Львівський портал, 44-річний Максим Степанов очолює Міністерство охорони здоров’я України із кінця березня. На цю посаду Верховна Рада його призначила із другої спроби. До Степанова міністерством керував Ілля Ємець.

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