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Рада з другої спроби призначила Степанова главою МОЗ

Андрій Котенський

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Верховна Рада з другої спроби проголосувала за призначення Максима Степанова новим міністром охорони здоров’я. Відповідне рішення на вже третьому засіданні Ради 30 березня проголосували 246 депутатів, передає Громадське.

 

Раніше в понеділок за призначення Степанова проголосували лише 217 парламентарів з 226 необхідних.

Степанов з 2008 до 2010 років був першим заступником глави Одеської ОДА, але після приходу Януковича до влади його звільнили. З 2011—2016 років — очолював «Поліграфкомбінат «Україна». Під його керівництвом компанія почала виготовляти перші в країні ID-картки.

З 12 січня 2017 Степанов офіційно вступив на посаду голови ОДА. Указом президента Петра Порошенка його звільнили з посади 10 квітня 2019 року.

Питання про призначення міністеркою енергетики Ольги Буславець зняли з розгляду на прохання президента Володимира Зеленського.

Як відомо, спершу Рада відправила у відставку Ємця, а нового міністра охорони здоров’я не призначила. Ініціатором проєкту постанови про звільнення Ємця був прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Львів’янка Ірина Микичак стала першою заступницею міністра охорони здоров’я Іллі Ємця.

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