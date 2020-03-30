Рада відправила у відставку Ємця, а нового міністра охорони здоров’я не призначила

Верховна Рада підтримала звільнення очільника Міністерства охорони здоров’я Іллі Ємця. Він пробув на посаді з 4 березня. За відповідне рішення проголосував 271 депутат, пише Громадське.

Водночас депутати не підтримали призначення нового міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Його призначення підтримали 217 депутатів з 226 необхідних.

Ініціатором проєкту постанови про звільнення Ємця був прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як відомо, львів’янка Ірина Микичак стала першою заступницею міністра охорони здоров’я Іллі Ємця.

Згідно з розпорядженням колишнього голови ЛОДА Маркіяна Мальського, її звільнили через незадовільну роботу за 2019 рік. Тоді Ірина Микичак заявляла, що вважає своє звільнення безпідставним.

У листопаді минулого року на сесійному засіданні Львівської облради «Самопоміч», «Свобода» та «Громадянська позиція», зачитали спільне звернення з проханням звільнити зі займаної посади Ірини Микичак, наголосивши, що департамент охорони здоров’я, який вона очолює, займається виключно реорганізацією медичних закладів з метою вивільнення приміщень в привабливих районах.

Згодом голова Львівської облради Олександр Ганущин назвав заяву депутатів про необхідність звільнення Микичак емоційною та потрібною «Самопомочі».

Натомість сама Микичак заявляла, що певні політсили не змогли стерпіти її непопулярні рішення, які виявились ефективними, тому почали її дискредитовувати.

28 березня стало відомо, що Суд скасував рішення про звільнення Ірини Микичак.