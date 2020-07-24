В Україні знову ріст хворих на COVID-19: за добу – 972 нових випадки

Станом на ранок п’ятниці, 24 липня, в Україні лабораторно підтвердили 62 823 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 972 нові випадки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Так, станом на 9 год. 24 липня в Україні 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За добу зафіксовано 972 нові випадки. Від ускладнень коронавірусу помер 1571 українець. Натомість побороти недугу вдалося 34 886 пацієнтам. Усього за добу одужало 886 людей. Загалом проведено 937 006 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 8588 випадків;

м. Київ — 7396 випадків;

Чернівецька область — 5485 випадків;

Рівненська область — 5399 випадків;

Закарпатська область — 4706 випадків;

Івано-Франківська область — 3852 випадки;

Волинська область — 3446 випадків;

Київська область — 3421 випадок;

Харківська область — 3277 випадків;

Одеська область — 2749 випадків;

Тернопільська область — 2604 випадки;

Вінницька область — 2462 випадки;

Житомирська область — 1670 випадків;

Дніпропетровська область — 1302 випадки;

Хмельницька область — 1021 випадок;

Черкаська область — 888 випадків;

Донецька область — 830 випадків;

Запорізька область — 712 випадків;

Кіровоградська область — 689 випадків;

Чернігівська область — 679 випадків;

Миколаївська область — 536 випадків;

Сумська область — 397 випадків;

Полтавська область — 378 випадок;

Херсонська область — 218 випадків;

Луганська область — 118 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок п’ятниці, 24 липня, на Львівщині лабораторно підтвердили 8588 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили ще 126 хворих.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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