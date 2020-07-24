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На Сихові відкриють мурал, присвячений Андрею Шептицькому

Вероніка Рой

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На фасаді будинку на проспекті Червоної Калини у Львові відкриють мурал, присвячений митрополиту Андрею Шептицькому. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, 29 липня у Львові пройде чимало заходів з нагоди відзначення 155-ої річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Однією з головних подій буде відкриття муралу з його зображенням на Сихові, який планують також відкрити у цей день. Наразі художники працюють над його втіленням у реальність.

«У межах 155-ліття з дня народження митрополита Андрея Шептицького триває нанесення присвяченого йому муралу на будівлю на проспект Червоної Калини, 64. Малюнок символізуватиме велич цієї постаті. Ми очікуємо, що наступного тижня цей мурал буде відкрито. Локація вибрана невипадково, адже тут проходить дуже багато львів’ян, які зможуть щодня бачити митрополита. У цьому й була наша головна ідея – показати Андрея Шептицького в двох іпостасях: його велич та, водночас, близькість до людей. Запрошуємо всіх наступного тижня на відкриття цього муралу», – розповів заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

На муралі митрополита Андрея Шептицького зображено двобічно: з однієї сторони – як молодого графа та мецената, а з іншої – як мистецького та громадського діяча, якого зображує український галицький художник Михайло Мороз. Над муралом працюють такі художники: Святослав Владика, Валентин Гричишов, Наталія Пальчинська, Микола Куцик, Ольга Дмитрук, Глафіра Щербак та група Sacred Universe.

Нагадаємо, у Львові, у будинках, де жили чи творили відомі діячі, намалюють мурали. Один із перших, мурал, присвячений Борису Возницькому, зробили у травні на вул. Симоненка. Також наприкінці червня на фасаді будинку на вул. Дорошенка, 7 відкрили мурал присвячений Герою України Василю Сліпаку.

Також у Львові намалювали мурал подяки медикам на фасаді лікарні швидкої допомоги, що у Львові на вул. Миколайчука.

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Фото: ЛМР

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