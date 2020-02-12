Які пам'ятки на Львівщині відреставрують за 21 млн: перелік

Львівська облрада під час пленарного засідання сесії 11 лютого затвердила фінансування програми збереження культурної спадщини на 2020 рік. На порятунок і реставрацію старовинної архітектури на Львівщині з обласного бюджету виділять 21 мільйон 200 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як зазначається, це 7% від загального бюджету Програми капітального будівництва в області.

Загалом фінансування отримають 16 об’єктів. Серед них – Поморянський замок (XVI-XVII ст), Палац у Тартакові Сокальського району (XIX ст) дзвінниця церкви Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі (XVII) та ціла низка дерев’яних церков, які є пам’ятками національного значення. Зокрема, роботи планують розпочати у церкві Пресвятої Трійці (XVIII ст) у с. Воля Гамулецька, Жовківського району, Соборах Пресвятої Богородиці – у Заболотцях на Бродівщині (XVIII ст) та с. Гостинцеве Мостиського району (XVII ст), Різдва Пресвятої Богородиці – у Щирці (XVI ст) тощо. Деякі об’єкти, як от Собор Святого Юра у Львові та дерев’яні храми у Глинниці та Морянцях, цьогоріч планують завершити.

Загалом у області є понад 8500 пам’яток культурного значення. Однак, як зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод, вже 10 років не існує жодної державної програми фінансування цих об’єктів.

«Обласний бюджет з такою кількістю цінної архітектури, звісно, не справляється. Тому ми намагаємося залучати кошти з різних джерел. Зокрема, міжнародних програм і грантів, як у Підкамені Бродівського району. Насамперед кошти з обласного бюджету намагаємося скеровувати туди, де місцеві громади розуміють цінність архітектурної спадщини і готові співфінансувати реставраційні роботи. Ну, і звісно, також туди, де роботи вже протиаварійні. На жаль, і такі випадки в нас є. Кожен об’єкт прагнемо реставрувати комплексно. Принцип такий – краще зробити менше, але краще і від початку до кінця», – пояснює Юрій Холод.

Своєю чергою директор департаменту архітектури та містобудування Львівської ОДА Степан Скрип розповів про ідею зробити туристичний маршрут дерев’яними церквами довкола Львова.

«На Львівщині маємо кілька сотень дерев’яних церков. Довкола Львова – це може бути особливий туристичний маршрут. До ідеї розробити такий, я знаю, вже прийшли громадські кола. Львівські пам’ятки дуже важливі. Такі речі потрібні місту, бо скоро воно «задушиться» у натовпі туристів. Ми маємо що запропонувати українцям та іноземцям довкола обласного центру. А реформа децентралізації – це добрий крок до того, щоб і львівська влада вже думала і про нові туристичні маршрути, і про програму співфінансування реставрації цих пам’яток у довколишніх селах».

Як повідомляв Львівський портал, Львівська обласна рада під час сесійного засідання 11 лютого затвердила Програму капітального будівництва на загальну суму 294 млн грн.

Нагадаємо, ще навесні 2018 року у Поморянському замку обвалилась стіна. Депутати Львівської облради наголошували, що замок ще можна відновити, але для цього потрібен інвестор. На порятунок Поморянського замку необхідно майже 50 мільйонів. Облрада не спроможна вирішити проблеми Поморянського замку через брак коштів.