Роботою прем’єра Шмигаля не задоволені 65% українців

Найгіршу підтримку серед Зе-влади має прем’єр-міністр Денис Шмигаль – його роботу позитивно оцінюють лише 16% українців. Про це свідчать дані опитування, яке проводила соціологічна група «Рейтинг» 16-17 липня.

Експерти досліджували, що думають українці про ТОП-посадовців держави.

Так, станом на середину липня найбільшу підтримку після президента має голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Його роботою задоволені 25% опитаних, натомість 57% мають протилежну думку. Ще 17% респондентів взагалі не змогли відповісти на це питання.

Нещодавно Разумков заявив, що довіра людей до влади завжди буде падати, але вважає, що говорити про повну втрату довіри українців зараз ще зарано.

Суттєво гіршу підтримку українців має прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Його діяльність позитивно оцінили всього лише 16% людей, тоді як 65% не є задоволені роботою прем’єра. Ще 19% опитаних не знають, як ставляться до Дениса Шмигаля.

Найкраща ситуація з-поміж прем’єра та глави парламенту – у президента України Володимира Зеленського. Згідно з опитуванням, діяльність глави держави підтримують 37% українців, проте ще 59% негативно оцінили його роботу. Не змогли визначити своє ставлення до роботи Володимира Зеленського лише 3%.

Цікаво, що найбільшу підтримку президент України зараз має на півдні, а захід і центральна частина країни довіряє йому дещо більше, аніж мешканці сходу.

Зазначимо, наприкінці червня підтримка Володимира Зеленського впала до рекордно низького показника – 38%. Такий рівень довіри президенту українці висловили вперше з часу його перемоги на виборах. Дії гаранта вперше не схвалює більшість.

Згідно з липневим опитуванням, підтримка Володимира Зеленського дещо зросла: довіру йому висловили 44% громадян. Проте ще у квітні Зеленський хизувався тим, що йому довіряють 55-56% українців, але запевняв, що «не думає про рейтинги».

Наприкінці січня президента підтримували менше 50% українців.

Нещодавно Львівський портал писав, що Володимиру Зеленському не довіряють 59% мешканців Львівщини.

Додамо, що соцопитування група «Рейтинг» проводила 16-17 липня 2020 року. Участь у ньому взяли 2000 респондентів віком 18+ із усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій Криму на Донбасу. Опитування проводили методом телефонного інтерв’ю (з використанням комп’ютера). Похибка становить не більше 2,2%.

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